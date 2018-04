Jakie są możliwości wykorzystania zaparzonej herbaty dla urody? Oto kilka porad ekspertów Ahmad Tea.

Peeling na twarz i dekolt

Fusy po zaparzonej zielonej herbacie przydadzą się do oczyszczenia skóry twarzy. Peeling, który wykonasz dzięki nim ułatwi złuszczenie martwego naskórka i poprawi ukrwienie skóry. Dodatkowo właściwości zielonej herbaty pozwolą odżywić cerę. Wykonując koliste ruchy miękkimi i mokrymi listkami doskonale oczyścisz i orzeźwisz zmęczoną skórę. Regularne wykonywanie zabiegu z pewnością przywróci jej naturalny koloryt i gładkość.

Okłady na zmęczone oczy

Zaparzone torebki herbaty lub fusy świetnie sprawdzą się także jako okład na opuchnięte oczy. Dzięki dużej zawartości garbników, które obkurczają naczynia włosowate, herbata zdecydowanie przyspiesza znikanie opuchlizny. Okład na oczy przygotuj z przestudzonej czarnej lub zielonej herbaty w torebkach. Jeśli posiadasz zaparzone liście to pamiętaj, aby zawinąć je w bawełniane ściereczki przed przyłożeniem do powiek. Zanim zaczniesz upewnij się, że herbata nie była aromatyzowana, gdyż wtedy może podrażnić spojówki.

Ratunek dla zmian skórnych

Po kąpielach słonecznych masz oparzenia i doskwiera Ci pieczenie, a żadne środki kosmetyczne nie przynoszą ulgi? Spróbuj wyjątkowych właściwości zaparzonej herbaty. Okazuje się, że zużyte torebki po naparze to rewelacyjny środek łagodzący podrażnienia i stany zapalne skóry. Wystarczy, że będziesz przykładać schłodzone saszetki lub fusy zawinięte w bawełnianą ściereczkę do oparzonych miejsc. Co ciekawe, sprawdzą się one także w innych przypadkach, takich jak: podrażnienia po goleniu, wysypki, ukąszenia owadów lub przy cerze trądzikowej. Stan zapalny, który powstaje podczas tworzenia się wyprysków, zahamujesz właśnie dzięki herbacie.

Świeży oddech

Czy zdarza Ci się przygotować herbatę, której jednak nie masz czasu wypić, dlatego ją wylewasz? Wcale tak nie musi być. Możesz wykorzystać zimny, pozornie bezużyteczny napar. Ten z zielonej herbaty skutecznie złagodzi podrażnienia dziąseł, zredukuje ewentualne krwawienia i zmniejszy ból. Dzięki właściwościom antybakteryjnym świetnie sprawdzi się jako płukanka na odświeżenie oddechu.

Aromatyczna kąpiel

Co jeszcze można zrobić z niewypitą herbatą? Dodać ją do kąpieli! Czarna herbata, bogata w składniki odżywcze nie tylko nada wodzie pięknego zapachu, ale także wpłynie pozytywnie na nawilżenie skóry. Wystarczy wlać niewypity napar do wanny wypełnionej ciepłą wodą. Ważne, aby herbata była bez dodatków typu cukier, miód czy cytryna.