... Książę Harry i Meghan Markle podczas oficjalnej wizyty w Irlandii Północnej mieli okazję odwiedzić organizację non-profit Catalyst Inc w Belfaście. Spotkali się tam z młodymi naukowcami.

To właśnie tego dnia przyszła małżonka księża pokazała się we fryzurze niezgodnej z dworską etykietą. Jej luźny koczek wywołał prawdziwą lawinę komentarzy w brytyjskich mediach - że niedbały, że byle jaki, że Meghan pozwala włosom żyć własnym życiem, a to niedopuszczalne...

Zobaczcie koniecznie tę fryzurę. Myślicie, że to uczesanie niegodne (prawie) koronowanej głowy...?