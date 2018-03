Substancje potrzebne do życia

Aminokwasy to substancje organiczne, z których zbudowane są białka. Zarówno te, które spożywamy, jak i te, które funkcjonują w naszym organizmie. Odgrywają one istotną rolę w codziennym funkcjonowaniu, ponieważ biorą udział w produkcji ważnych dla zdrowia substancji. Niektóre z nich mogą nawet mieć wpływ na nastrój, inne potrafią łagodzić negatywne skutki palenia czy picia alkoholu. Podczas intensywnego wysiłku aminokwasy zmieniają się w materię, która buduje mięśnie oraz dostarcza im energii niezbędnej do wysiłku. Co więcej, pomagają również w regeneracji uszkodzonych komórek, tkanek, a także oraz skóry, włosów i paznokci.

„Cegiełki” budujące włosy i paznokcie

Włosy oraz paznokcie zbudowane są z mikroskopijnych, niewidocznych ludzkim okiem cegiełek aminokwasów, które tworzą bardzo odporne na wyginanie białko – kreatynę. Substancje niezbędne do jej wytworzenia organizm pozyskuje głownie z pożywienia. Najbardziej wartościowe do budowy struktury włosów są białka zawierające aminokwasy siarkowe. To właśnie wiązania siarkowe sprawiają, że kreatyna łączy się w trwałe i bardzo wytrzymałe łańcuchy tworząc sprężystą i niełamliwą strukturę włosów oraz paznokci. Dwa podstawowe aminokwasy siarkowe, których potrzebuje organizm to cysteina (stanowiąca ok. 17% składu włosa) oraz metionina (0,5% składu włosa).

Gdy zabraknie aminokwasów

Nie trudno zgadnąć, co jest więc przyczyną łamliwych, wypadających włosów oraz kruchych paznokci. To zazwyczaj pierwsze objawy niedoboru dwóch kluczowych aminokwasów siarkowych – cysteiny i metioniny. Przyczyn niedoboru może być kilka. Przede wszystkim brak wystarczającej ilości tych substancji dostarczanych w posiłkach. Innym powodem może być źle przyswajalna forma aminokwasów lub brak regularnego dostarczania tych substancji do organizmu. A cysteinę i metioninę należy dostarczać codziennie, ponieważ nasz organizm nie ma zdolności do jej magazynowania.

Jak dostarczyć budulec włosów i paznokci?

Umiarkowane ilości cysteiny i melatoniny można dostarczyć za pośrednictwem niektórych pokarmów. Przede wszystkim w mięsie, jajach oraz rybach. Znaczącą ilość tych aminokwasów można znaleźć także w produktach zbożowych i roślinach strączkowych. Jeśli jednak zauważymy niedobór cysteiny i metioniny, a w rezultacie pogorszenie kondycji włosów i paznokci, warto sięgnąć po suplementy zawierające taką dawkę aminokwasów, która odpowiada dziennemu zapotrzebowaniu organizmu.

A na dokładkę…

Trzeba również pamiętać, że w procesie budowy włosów oraz paznokci, poza aminokwasami siarkowymi, czynny udział biorą także witaminy A, E czy witaminy z grupy B, jak również biopierwiastki — żelazo i cynk. Jeśli więc decydujemy się na suplementację wspomagającą odbudowę włosów i paznokci warto wybrać taki produkt, który dostarczy wszystkie te substancje w odpowiednim stężeniu.

