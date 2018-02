Ze względu na to, iż biotyna bierze udział w procesie przemiany glukozy, która napędza organizm do działania, posiada ogromny wpływ na cały organizm ludzki. Od jej ilości zależy funkcjonowanie układu nerwowego, poziom witalności, dobre lub złe samopoczucie, odczuwanie bólu, a nawet wrażliwość uczuciowa!

Dobrodziejstwo dla skóry, włosów i paznokci

Biotyna uważana jest przede wszystkim za witaminę piękna. Jeśli regularnie dostarczana jest do organizmu potrafi zdziałać cuda. Dzieje się tak, ponieważ zawiera związki siarki, które działają ochronnie. Biotyna wpływa pozytywnie na syntezę białek i tłuszczów, a w rezultacie polepsza stan włosów i paznokci. Dzięki jej obecności w komórkach skóra staje się mocniejsza i bardziej odporna na uszkodzenia. Dodatkowo witamina ta przyswajana jest bardzo szybko przez organizm i łatwo zaobserwować skutki jej działania już po trzech miesiącach regularnego przyjmowania. Szczególnie zalecana jest osobom cierpiącym na trądzik młodzieńczy, profilaktycznie przeciwko łysieniu, siwieniu oraz nadmiernemu wypadaniu włosów.

Biotyna a smukła sylwetka

Dobroczynne działanie witamin H nie kończy się jedynie na włosach, skórze i paznokciach. Biotyna wspomaga również proces odchudzania! Ze względu na swoją role w procesie przyswajania cukrów, tłuszczy i białek jest kluczowym elementem wszystkich procesów trawiennych. Wspomaga rozkład substancji odżywczych z pokarmu, przyśpiesza metabolizm, a co za tym idzie ułatwia odchudzanie. Co więcej, biotyna łączy swoje siły również z innymi witaminami. Wspomaga przyswajanie witaminy C, która zwiększa odporność organizmu, a wspólnie z witamina K odpowiada za prawidłową krzepliwość krwi. Jednocześnie ze względu na swoje możliwości stabilizacji glukozy we krwi jest szczególnie niezbędna osobom cierpiącym na cukrzycę typu 2.

Pokarmowe i apteczne źródła w organizmie

Tak jak w przypadku innych witamin, biotyna naturalnie występuje w pożywieniu. Przede wszystkim można ją znaleźć w wątróbce, żółtkach jaj oraz soi czy soczewicy. Należy jednak pamiętać, że nie jesteśmy w stanie dostarczyć odpowiednie jej ilości wyłącznie z produktów spożywczych. Zalecane dzienne spożycie biotyny wynosi 50 µg. W tej sytuacji dobrym rozwiązaniem będzie sprawdzony suplement diety.

Podziękowania za przygotowanie materiału dla ekspertów marki Merz Spezial Dragees.