Jednym z najnowszych trendów w pielęgnacji twarzy jest masaż chińskimi bańkami.

Na czym on polega i jakie są jego zalety? Czy nadaje się do każdego typu cery? I czym różnią się bańki używane do masażu twarzy od tych, które stawiamy na plecach?

W "Dzień Dobry" Agnieszka Wyszyńska-Paluch pokazała, jak prawidłowo wykonać taki zabieg.