Eksperci z Laboratorium Kosmetycznego Floslek podpowiadają, na co niepokojącego w wyglądzie skóry twarzy warto zwrócić uwagę i w jaki sposób reagować, aby jak najszybciej niwelować i zapobiegać negatywnym skutkom wpływu zanieczyszczeń powietrza, klimatyzacji czy dymu papierosowego.

Kiedy na skórze twarzy dostrzegamy niepokojące zmiany to znak, że coś złego dzieje się w naszym organizmie lub w powietrzu. Istotnymi czynnikami, przyczyniającymi się do złego stanu naszej cery są bowiem zanieczyszczenia zewnętrzne, takie jak na przykład smog, czyli pojawiająca się nad wieloma miastami „chmura”, zawierająca szkodliwe dla całego organizmu substancje, takie jak pył PM2,5 i PM10, tlenek siarki oraz azotu. Skora narażona na ich działanie wymaga odpowiedniej pielęgnacji. Jakiej dokładnie? Zwróćcie uwagę na zachodzące na niej zmiany, aby dowiedzieć się więcej na temat jej potrzeb.

Jeśli Twoje czoło…

Czoło to jedno z miejsc, które wspomaga formowanie wyrazów mimicznych. Z tego względu jest ono podatne na powstawanie zmarszczek bardziej niż inne części twarzy. Jednak jeśli zauważycie u siebie ich znaczne pogłębienie w przeciągu krótkiego czasu, może to oznaczać, że oprócz naturalnych zmian na Waszej skórze zachodzą również te spowodowane intensywnym oddziaływaniem negatywnych czynników zewnętrznych. Substancje zawarte w smogu czy dymie papierosowym przyspieszają bowiem procesy starzenia. Skóra narażona na ich działanie wymaga specjalnej pielęgnacji.

Jeśli Twoje oczy…

Mówi się, że oczy są zwierciadłem duszy. Co więcej, doskonale odzwierciedlają stan naszego zdrowia. Obserwując zachodzące w nich zmiany możecie przekonać się, czy oraz w jakim stopniu oddziałują na Wasz organizm zanieczyszczenia powietrza. Pierwszym niepokojącym sygnałem powinno być dla Was ich nadmierne wysuszenie, pieczenie oraz zaczerwienienie, które może być objawem choroby nazywanej zespołem suchego oka. Wysokie stężenie związków organicznych, siarki, metali ciężkich oraz alergenów w powietrzu może również być przyczyną zapalenia spojówek. Jeśli okolice Waszych oczu są napuchnięte, wokół nich pojawiły się cienie i kurze łapki, a powieki zaczynają wiotczeć to również znak, że smog niekorzystnie oddziałuje na Wasz organizm i powinniście wprowadzić do codziennej pielęgnacji produkty, które będą odpowiednio chronić skórę.

Jeśli Twoje policzki…

Alarmujący powinien być dla Was również stan Waszych policzków. Zdrowa skóra w tym obszarze jest zarumieniona i elastyczna. Niestety, działanie substancji chemicznych zawartych w smogu może ją diametralnie zmienić. Policzki narażone na wpływ zewnętrznych zanieczyszczeń mogą stać się szorstkie, niemiłe w dotyku, utracić elastyczność i nabrać ziemistej barwy. Jeśli właśnie tak wyglądają Wasze, zacznijcie natychmiast działać.

Jeśli Twoje usta…

Usta pokrywa bardzo cienki i delikatny naskórek, który wykazuje bardzo niską odporność na słońce, wiatr i szkodliwe działanie zanieczyszczeń powietrza. Wrażliwa i wymagająca odpowiedniej pielęgnacji jest także skóra wokół nich. Zwróćcie uwagę, czy na Waszych ustach nie pojawiły się pęknięcia oraz nie zwiększyła się ilość zmarszczek w ich okolicy. Takie zmiany mogą bowiem świadczyć o niedostatecznej ochronie przed wpływem czynników zewnętrznych.

Zapobiegaj i reaguj, czyli pielęgnacja dopasowana do potrzeb skóry



Większości negatywnych zmian, które pojawiły się na skórze Waszej twarzy, możecie pozbyć się, dzięki odpowiednio dopasowanej i systematycznej pielęgnacji. Są jednak i takie, których cofnąć się nie da. Dlatego istotniejsze od szybkiego reagowania na nie jest zapobieganie im. Czoło, policzki i przestrzeń wokół ust powinniśmy chronić za pomocą kremu, który wzmocni strukturę skóry. Co powinien zawierać? Bardzo cenne będzie unikalne połączenie składników, znajdujące się w kompleksie Nutri – protect. To kompozycja, której celem jest odbudowa naturalnej struktury warstwy rogowej naskórka.

Okolice oczu powinny być pielęgnowane za pomocą kremu dedykowanego tylko i wyłącznie tej części twarzy. W produkcie takim nie powinno zabraknąć wyciągu z alg morskich, które nadadzą skórze świeżości, nawilżenia i ochrony przed czynnikami zewnętrznymi. Ważne, aby taki krem pod oczy posiadał również wyciąg ze świetlika lekarskiego, który łagodzi zmęczenie i ma działanie przeciwzapalne.

Najlepszym lekarstwem dla naszych ust będzie systematyczne stosowanie specjalistycznej pomadki ochronnej. Ważne, aby taki produkt zawierał witaminę E, która jest odpowiedzialna za utrzymanie bariery lipidowej naskórka i opóźnienie procesów starzenia się skóry.

Warto pamiętać, że bagatelizowanie zmian na skórze twarzy może prowadzić do trwałych i nieodwracalnych uszkodzeń. Warto dbać o nią na co dzień, sięgając po specjalistyczne produkty.