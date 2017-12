Agnieszka Mielczarek jest autorką takich poradników, jak „Detoks dla opornych”, „Jak schudnąć po czterdziestce?” czy „5 lat młodsza w 5 tygodni”. W każdym z nich stara się udowodnić, że nie skalpel chirurga plastycznego, a wiedza, dieta i silna wola sprawią, że będziemy wyglądać świeżo i młodo.

– Polacy są coraz bardziej świadomi, stąd ogromna popularność wszelkich diet, detoksów, książek na ten temat. Zapotrzebowanie jest ogromne, patrząc na sukces książek, które piszę, patrząc również na moich klientów, zdecydowanie świadomość jest ogromna. Dzieje się to na poziomie energii, ludzie chcą się dobrze czuć i dobrze wyglądać. Same zabiegi to za mało. Tego błysku w oku nie da się wykupić żadnym zabiegiem, musimy zadbać o siebie od środka – mówi agencji Newseria Agnieszka Mielczarek, coach zdrowia i żywienia.

Zdaniem Mielczarek jest wiele sposobów na to, by kompleksowo o siebie zadbać. Podstawą jest jednak zmiana nawyków żywieniowych. Bez tego żadnych efektów nie przyniosą ani zabiegi pielęgnacyjne, ani mordercze treningi.

– 30 dni to bardzo dobry czas na zmianę nawyków żywieniowych. Skłonność człowieka do zmiany jest obiektem badań naukowych i średnio, aby jakaś zmiana stała się naszym nawykiem, mówi się, że potrzeba 21 dni, czasem trochę dłużej, stąd układając swoje programy żywnościowe, biorę ten czas pod uwagę. Nie chodzi przecież o to, aby ta dieta była odtąd dotąd, tylko, aby zmienić swoje nawyki i zacząć dobrze się odżywiać. Moje programy są rozpisane z reguły na 4–5 tygodni po to, aby utrwalić nowe zachowania, przyzwyczajenia, aby stały się naszą drugą naturą – mówi Agnieszka Mielczarek.

Zdaniem dietetyków najczęstsze błędy żywieniowe popełniane przez Polaków, to nieregularne spożywanie posiłków, pomijanie drugich śniadań i podwieczorków, a także podjadanie niezdrowych przekąsek. Mimo że świadomość dotycząca zdrowego odżywiania wzrasta, to dieta nadal jest uboga w warzywa, owoce oraz przetwory z nich produkowane.