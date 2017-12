- Codzienna konieczność położenia się do łóżka i przespanie nocy jest tak oczywistą czynnością, że niewielu z nas – poza specjalistami – zastanawia się nad nią. Sen zaczyna być tematem naszych rozmów lub przemyśleń dopiero wtedy, gdy pojawia się dokuczająca bezsenność lub nadmierna senność – mówi Artur Wasążnik, ekspert marki Comforteo.

Aktywa noc dla mózgu, spokój dla ciała

Wbrew powszechnej opinii nasz mózg w nocy wcale nie spowalnia swojej pracy. Wręcz przeciwnie – aktywność metaboliczna w czasie uśpienia niewiele różni się od tej, którą wykazuje w ciągu dnia.

Śnisz o tych, których znasz

Lub widziałeś choćby przez ułamek sekundy. Nasz mózg pamięta więcej niż nam się wydaje – twarze ludzi, których spotykamy we śnie, nie są nam obce. Sprzedawca lodów z dzieciństwa może zostać naszym dobrym znajomym podczas marzeń sennych.

„Ja nie mam żadnych snów”

To nieprawda. Sny ma każdy z nas, tylko bardzo często ich nie zapamiętujemy, co ma związek z fazami REM. Nasz sen składa się z kilku warstw, ale najprawdopodobniej zapamiętamy nasz sen, jeśli obudzimy się w fazie marzeń sennych.

Nawet nie wiesz, że nie śpisz

Przeciętny człowiek potrafi obudzić się w nocy nawet 6 razy. I w ogóle o tym nie pamięta.

Nie można nie spać

O ile bez pożywienia ludzki organizm potrafi wytrzymać nawet do 3 tygodni, o tyle bez snu możemy funkcjonować maksymalnie 10 dni. Ponadto, już po 2 bezsennych nocach nasz organizm zacznie odczuwać pewne dysfunkcje.

Zwierzęta też mają sny

Właściciele czworonogów pewnie niejednokrotnie byli świadkami impulsywnego machania kończynami swoich małych przyjaciół. Nie wiadomo, o czym mogą śnić zwierzęta, jednak zakłada się, że są to obrazy przypominające ich codzienność – bieganie, zabawa z innym zwierzakiem lub jedzenie.

Paraliż przysenny

Zaskakujący fakt, z którego niewielu zdaje sobie sprawę. Podczas snu jesteśmy częściowo sparaliżowani. Nasze ciało zastyga po to, by podczas aktywnych snów nie zrobić sobie lub partnerowi przypadkiem krzywdy.

Kolorowe sny

Nie wszyscy śnią w kolorze. Niewielki procent ludzkości ma czarno-białe sny. Co ciekawe, przed wynalezieniem telewizji w kolorze, ich odsetek był znacznie większy.

Długość snu zależna jest od wieku

Niemowlęta potrafią przespać nawet do 20 godzin w ciągu doby. Dzieci w wieku szkolnym potrzebują od 9 do 11 godzin, dorośli ludzie muszą spać od 7 do 9 godzin, natomiast osoby po 65. roku życia do 8 godzin dziennie.

„Odeśpię się w weekend”

Wiele osób uważa, że niedobory snu z tygodnia można odespać w weekend. Jednorazowo może się to udać, jednak w dłuższej perspektywie odsypianie może doprowadzić do zaburzeń snu. Regularność i jakość są najważniejsze.

- Zdrowy sen pomaga nam w realizowaniu celów, regeneracji organizmu, odpoczynku psychicznym. Bardzo ważne jest, by przestrzegać zasad higieny snu: dbać i aktywność fizyczną, pamiętać o właściwej temperaturze oraz wywietrzeniu sypialni, a co najważniejsze, o odpowiednim posłaniu, które wspiera nasz nocny wypoczynek. Dobry sen, to dobry dzień – podsumowuje ekspert.