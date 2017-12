Starzenie się skóry to naturalny proces, który polega na spowolnieniu procesów regeneracyjnych oraz zmniejszaniu się biologicznej aktywności komórek w organizmie. Jednak istnieje wiele szkodliwych czynników, które powodują jego przyspieszenie.

Niewłaściwa pielęgnacja

W codziennej pielęgnacji często popełniamy błędy, które negatywnie odbijają się na wyglądzie skóry. Jednym z nich jest nieprawidłowe zmywanie makijażu, podczas którego zwykle ograniczamy się do zastosowania jednego kosmetyku, np. mleczka. Niestety to nie wystarcza. Dlaczego? Większość kobiet używa kolorowych kosmetyków, które niekorzystnie wpływają na pracę komórek, ponieważ wnikają głęboko pod skórę zapychając pory, co doprowadza do przyspieszenia procesów starzenia. Aby mieć pewność, że twarz jest odpowiednio oczyszczona, musimy w łazience, poza podstawowym mleczkiem, znaleźć miejsce na żel myjący, peeling drobnoziarnisty oraz tonik. Nie możemy również zapominać o odpowiednim nawilżaniu, dlatego powinniśmy regularnie używać serum. Bardzo ważne, aby zawierało ono dużo ekstraktów roślinnych, które dbają o głębokie nawilżanie.

Drugim często popełnianym błędem w demakijażu jest zbyt intensywne tarcie naskórka za pomocą wacika oraz ręcznika. Musimy mieć na uwadze, że skóra twarzy jest niezwykle delikatna, stąd bardzo łatwo ją podrażnić i wywołać zaczerwienienia, alergie, a nawet przyspieszyć w ten sposób proces jej starzenia.

Smog

Coraz częściej słyszymy doniesienia na temat smogu, który jest nienaturalnym zjawiskiem atmosferycznym, powstającym w wyniku połączenia niekorzystnej pogody z zanieczyszczeniami powietrza, emitowanymi przez fabryki, środki komunikacji czy piece w gospodarstwach domowych. Smog to więc nic innego jak widoczny dowód na to, w jak złym stanie jest powietrze, którym oddychamy, zarówno my, jak i nasza skóra. Obecne w nim toksyczne substancje sprawiają, że staje się ona osłabiona, pozbawiona elastyczności oraz znacznie bardziej narażona na zapalenia i choroby. Zanieczyszczenia przyspieszają także procesy jej starzenia. Jak możemy uchronić się przed smogiem? Oczywiście warto ograniczyć wychodzenie na zewnątrz, ale prościej będzie wprowadzić do codziennego użytkowania kosmetyki, które ochronią skórę przed działaniem tego zjawiska.

Niewłaściwa dieta

Nie bez powodu mówi się, że jesteśmy tym, co jemy. Niekorzystna zmiana diety natychmiast odbija się na stanie naszego organizmu. Spożywanie niezdrowego jedzenia oddziałuje niekorzystanie nie tylko na masę ciała czy samopoczucie, ale również na kondycję skóry. Jeśli w naszej diecie przeważają tłuste, wysokokaloryczne posiłki oraz słodycze, które są źródłem toksyn, to możemy być pewni, że z czasem negatywne zmiany będą widoczne także na naszej twarzy. Skutkiem złej kondycji organizmu może być utrata jędrności skóry, zmęczenie, wypryski oraz ziemisty kolor. Jeśli chcemy cieszyć się zdrową skórą musimy pamiętać o odpowiednim odżywaniu - w menu nie powinno zabraknąć warzyw i owoców, chudego mięsa, nabiału oraz dużej ilości wody.

Promieniowanie UV

Niestety słońce, na którym tak bardzo lubimy się wygrzewać, ma bardzo szkodliwy wpływ na zdrowie i wygląd skóry. Musimy pamiętać, że oddziałuje ono na nas przez cały rok, a nie tylko latem, gdy opalamy się na plaży czy na leżaku przed domem. Promieniowanie ultrafioletowe zmniejsza elastyczność skóry, wysusza oraz przyspiesza pojawianie się pierwszych zmarszczek lub pogłębia już istniejące. Aby jak najdłużej utrzymać młody wygląd skóry, warto przez cały rok używać kosmetyków z filtrem SPF, który przedłuża czas bezpiecznego przebywania na słońcu. Ważne, aby w ich recepturze znalazł się również składnik, który przyspiesza odnowę komórkową i zapewnia prawidłowe funkcjonowanie skóry, np. alga brunatna.

Proces starzenia się skóry jest nie do zatrzymania, jednak możemy wpływać na jego spowolnienie. Unikanie niekorzystnych dla naszej skóry czynników oraz używanie odpowiednich kosmetyków to przepis na młodą cerę.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów Laboratorium Floslek, producenta kosmetyków serii Pollution Anti.