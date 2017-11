- Kremu nie powinniśmy używać zbyt dużo na raz na twarz, dlatego że on będzie obciążał naszą skórę. Zasada "więcej znaczy lepiej" nie istnieje. Zdecydowanie lepiej jest nałożyć kremu troszeczkę mniej - mówi newsrm.tv Anna Milobedzka, dermokonsultantka Vichy.

Każdy typ skóry jest trochę inny np. w przypadku skóry tłustej wchłanianie kremów jest zdecydowanie gorsze. Ten typ cery powinien nakładać najmniejszą ilość kremu. Skóry suche za to bardzo chłoną krem i w ich przypadku możemy go nałożyć trochę więcej. Odpowiednia ilość kremu na całą twarz dla skóry mieszanej to mniej więcej wielkość ziarenka grochu.

Jak można poznać, że przesadziło się z kremem? To proste: on się nie wchłania, roluje i zostaje na twarzy nawet po nocy.

Jeżeli chcemy dodatkowo odżywić skórę, to można sięgnąć np. po serum. Warto pamiętać, że serum używa się tylko z kremem i to serum powinno być nakładane przed aplikacją kremu.