Co jeść, aby mieć energię?

Wiadomo, że podstawowe „paliwo” dla komórek stanowią cukry, wiadomo również, że cukier zawarty w produktach spożywczych w nadmiarze może być dla naszego organizmu szkodliwy. To on przede wszystkim odpowiedzialny jest za nadwagę czy otyłość i związane z nimi powikłania.

Energię najlepiej czerpać ze złożonych węglowodanów, w szczególności z ziaren zbóż i pseudozbóż, które dodatkowo bogate są w błonnik. Szybkim sposobem na uzupełnienie diety w tę grupę produktów jest sięgnięcie po zboża ekspandowane, które można np. wykorzystać jako posypkę do zup, składnik panierki lub dodatek do sałatki. Najlepiej, by jesienne posiłki były zbilansowane, z dodatkiem dużej ilości warzyw, których jesienią nie brakuje. Wystrzegajmy się potraw tłustych, ciężkostrawnych, po których jedyne, na co mamy ochotę to drzemka.

Jak walczyć z sennością?

Kiedy niskie ciśnienie daje nam się we znaki, możemy ratować się kawą. Niedawno ten popularny, pobudzający napój został doceniony przez lekarzy, bo mimo, że zakwasza organizm, zawiera sporo substancji korzystnych dla naszego organizmu w tym antyoksydantów. Oczywiście muszą z nią uważać osoby z nadciśnieniem. Pobudzające są także napoje na bazie yerba mate, czy guarany.

By jesienią pozostać aktywnym i pełnym energii trzeba również dobrze tę energię pożytkować. Regularna aktywność fizyczna, zwłaszcza ta na świeżym powietrzu, pomaga nam funkcjonować na wysokich obrotach przez dłuższy czas. Nie musi to być wyczynowy wysiłek, ale warto zadbać o codzienną dawkę ruchu np. poprzez spacery, jogging lub ćwiczenia na siłowni.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla Magdy Heby, dietetyka, eksperta marki Soligrano.