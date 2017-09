Mimo że średnia ilość spożywanego cukru na osobę maleje w ostatnich latach, to i tak wciąż jemy go za dużo. To prosta droga do nadwagi, chorób metabolicznych ale i problemów… ze skórą. Kiedy spożywamy cukier lub produkty o wysokim indeksie glikemicznym, w naszej krwi bardzo szybko wzrasta stężenie glukozy. W odpowiedzi trzustka natychmiast zaczyna produkować insulinę, jednak często nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej jej ilości i uruchamia się zgubny w skutkach mechanizm. Insulina nie przetwarza całej glukozy, ta z kolei zaczyna łączyć się z białkami. Efekt? Kaskada procesów przyspieszających starzenie.

Cukier sprawcą zmarszczek i trądziku

- Wysoka zawartość glukozy we krwi sprzyja procesowi zwanemu glikacją białek. Polega on na łączeniu się cząsteczek glukozy z grupami aminowymi białek. Kiedy to się dzieje, w organizmie powstają tzw. produkty zaawansowanej glikacji białek, czyli cząsteczki AGE. Już sam skrót wydaje się być znaczący. Czemu są takie złe? Uszkadzają kolagen i elastynę, przez co skóra ulega rozciągnięciu, wiotczeje i traci grubość. Jakby tego było mało AGE przyczyniają się do stresu oksydacyjnego – mówi Beata Kaleciński z Body Care Clinic w Katowicach.

Cząsteczki AGE, poprzez nadmierne pobudzanie do pracy receptorów wielu komórek, powodują także powstawanie wolnych rodników i stanów zapalnych. Te czynniki przyspieszają powstawanie zmarszczek, wiotczenie skóry, a nawet zmiany kształtu twarzy. Udowodniono także, że cukier zaostrzając stany zapalne sprzyja trądzikowi i utrudnia jego leczenie. Pobudza również podział komórek, z których zbudowane są przewody wyprowadzające z gruczołów łojowych. Tym sposobem zwężają się utrudniając uwalnianie łoju. Te argumenty cię nie przekonują? Zgubnych skutków jest niestety więcej!

Od cukru stracisz włosy

Spożywanie dużej ilości cukru powoduje zaburzenia gospodarki hormonalnej. Często z tej przyczyny zmienia się skład sebum i wzrasta jego wydzielanie. Wtedy też zauważamy, że nasza cera jest przetłuszczona. Niestety mieszki włosowe też stają się osłabione. To prowadzić może tylko do jednego: przetłuszczone, łamliwe i skłonne do wypadania włosy. W tym temacie wspomnieć należy o jeszcze jednym pojęciu: łysienie androgenowe. Kiedy organizm w walce ze zbyt dużą ilością glukozy notorycznie produkuje spore ilości insuliny, dochodzi do zaburzeń poziomu androgenów (hormonów płciowych) i przemiany testosteronu w dihydrotestosteron (DHT).

- DHT osłabia mieszki włosowe i skraca się faza ich wzrostu. Łysienie androgenowe niestety dotyczy także kobiet. To często idzie w parze z pojawieniem się hirsutyzmu, czyli nadmiernego wzrostu owłosienia typu męskiego u pań oraz ciemnych plam na szyi i w zagłębieniach ciała – mówi kosmetolog.

Ciastko zawierające cukier to ulotna chwila przyjemności, a skutki będą długofalowe.

Zmień ciastko na marchewkę

Bez wątpienia cukry proste są niezwykle potrzebne dla naszego organizmu. Dzięki nim mózg ma natychmiastowy zastrzyk energii, która jest nam potrzebna do utrzymania koncentracji i sprawności intelektualnej. Jednak, jak powiedziałyby nasze babcie - co za dużo to nie zdrowo. Jeżeli nie chcemy wyglądać na kilka lat starsze, niż jesteśmy w rzeczywistości, powinniśmy staranie przeanalizować naszą dotychczasową dietę. Wystrzegajmy się tzw. pustych kalorii, czyli batoników, ciasteczek, deserów, lodów, dosładzanych napojów, owoców kandyzowanych i suszonych.

- Podstawa to ograniczenie spożycia białego pieczywa, makaronów, jogurtów owocowych, płatków śniadaniowych, kompotów i owoców w puszkach, syropach i zalewach. Oczywiście, nie musimy wykluczyć ich z diety całkowicie, bo tego zrobić się nie da. Ale o wiele korzystniejsze są węglowodany złożone, znajdujące się m.in. w ciemnym pieczywie, kaszach, ryżu dzikim, warzywach strączkowych i tych z dużą zawartością skrobi. W odróżnieniu od węglowodanów prostych, ich trawienie przebiega dłużej, a one same nie podnoszą skokowo cukru we krwi, a utrzymują stały poziom – mówi Marcin Magiera, dietetyk z Body Care Clinic.

Jeżeli zmienimy dietę, wykluczymy słodkie przekąski, na korzyść produktów z pełnego przemiału, nisko przetworzonych produktów zbożowych, to organizm lepiej będzie gospodarował dostępną energią, którą wykorzysta na ważne dla naszego zdrowia procesy, zamiast składować nadmiar cukru w postaci tłuszczu.

Nie lecz, zapobiegaj

Istnieje kilka sposobów dbania o swoją skórę i wyhamowania procesów starzenia. Podstawa to regularny, spokojny sen w ilości odpowiedniej, aby organizm mógł się zregenerować. Kiedy nie dosypiamy nasz organizm uwalnia kortyzol, hormon stresu, który pobudza wykorzystanie zapasów cukru i powoduje wzrost poziomu insuliny. Na jej skoki mocno oddziałuje również stres. Bardzo ważne jest, żeby jeść kilka regularnych posiłków w ciągu dnia kierując się piramidą żywienia, podstawa to produkty zbożowe, warzywa, owoce, uzupełnione o nabiał i mięso oraz ryby. Obniżenie spożycia cukru nie musi oznaczać zmniejszenia ilości jedzenia w ciągu dnia. Zmiany nawyków wprowadzajmy stopniowo, czekoladę i ciastka zastąpmy jabłkiem i marchewką. Aby uniknąć skoków insuliny, wybieraj pokarmy z niskim indeksem glikemicznym oraz wysoką zawartością białka.

- Pamiętajmy, że nie wszystkie tłuszcze są złe. W diecie powinny znaleźć się kwasy Omega 3 i Omega 6, które sprawiają, że nasza skóra jest zdrowa i jędrna. Omega 3- znajdziemy m.in. w tłustych rybach morskich np.: łosoś, dorsz, makrela, sardynki, a także w owocach morza, zawiera je również olej lniany i orzechy włoskie. Natomiast kwasów omega 6 dostarczą nam oleje: sojowy, słonecznikowy, kukurydziany, pestki dyni, słonecznika, sezamu, migdały, orzechy ziemne i awokado – mówi dietetyk.

Jak widać, jest z czego wybierać. Ważna jest urozmaicona dieta, by dostarczyć organizmowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Drastyczne diety, albo całkowite wykluczenie mięsa też nie jest korzystne, bo organizm wykorzystuje cholesterol do produkcji hormonów m.in. płciowych, co dla kobiet planujących ciążę jest szczególnie istotne.

Dla kondycji skóry dobry wpływ będą miały kremy zawierające sporą ilość antyoksydantów, jak astaksantyna oraz witaminy C i E. Te witaminy dostarczajmy również w diecie, znajdziemy je w czerwonych warzywach i owocach.

Cukier nie tylko przyspiesza starzenie

Wiele badań potwierdza, że cukier odpowiada za szybkie starzenie się skóry aż w 40%! Należy pamiętać, że konsekwencje jego nadmiaru w diecie to nie tylko przedwczesne starzenie. Powoduje on między innymi otyłość i otłuszczanie narządów wewnętrznych, utrudniając tym samym ich prawidłowe funkcjonowanie. Nadpodaż cukru to nie tylko skutki dla organizmu, ale również psychiki. Badania pokazują, że sprzyja depresji oraz zmniejsza zdolność koncentracji i zapamiętywania. W wielu przypadkach uczucie ciągłego zmęczenia i senności jest wynikiem właśnie zbyt dużej ilości cukru we krwi. Może powodować zwiększoną podatność na grzybicę, miażdżycę, zawał serca czy udar mózgu. Wykazano w badaniach, że sprzyja nawet rozwojowi nowotworów!

To fakt, że odstawienie lub silne ograniczenie cukru już w krótkim czasie przynosi efekty poprawy wyglądu i zdrowia. WHO zaleca, aby dzienne spożycie cukru nie przekraczało 10% całkowitych potrzeb energetycznych. Rekomenduje zmniejszenie go nawet do 5% w celu uzyskania znacznych korzyści zdrowotnych. Kiedy przyjmiemy, że osoba dorosła powinna przyjąć 2000 kcal dziennie, 10% z nich to 50 gramów cukru, czyli około 12 łyżeczek. Biorąc pod uwagę fakt, że cukier znajduje się już niemal w każdym produkcie, to naprawdę niewiele. Warto jednak wprowadzić do diety pewną dyscyplinę. Niech nasza skóra i ciało będą zdrowe na dłużej.