Jaga Hupało to najsłynniejsza polska stylistka fryzur, odpowiedzialna za wizerunek wielu rodzimych gwiazd. Chętnie namawia swoje klientki do metamorfoz, sama od lat pozostaje jednak wierna jednej fryzurze, czyli równo ściętej grzywce i długim, prostym włosom w odcieniu głębokiej czerni. Twierdzi, że jej wygląd to efekt konsekwentnego kreowania wizerunku.

– Kobieta jest tajemnicą, mamy w życiu czas, aby poznawać siebie, a mój wizerunek jest moją wizją mnie – mówi Jaga Hupało.

Stylistka twierdzi, w świadomym i konsekwentnym kształtowaniu wizerunku bardzo pomaga jej fakt, że zawodowo zajmuje się fryzjerstwem. Jako profesjonalistka z łatwością może bowiem dostosowywać swój wygląd do zmieniających się trendów, zachowując jednak jego ogólny, stabilny charakter.

– Mam możliwość tego, aby nie poddawać się scenariuszom życia czy woli czasu. Ja przejmuję ster, ja decyduję, jak wyglądam – mówi Jaga Hupało.

Kilka lat temu krótko przycięta grzywka stała się nie tylko znakiem rozpoznawczym stylistki, lecz także obowiązkowym elementem fryzury każdej modnej Polki. Tego rodzaju grzywki nosiły wówczas m.in takie gwiazdy jak Renata Dancewicz oraz Joanna Brodzik.

– Na to nie miałam wpływu, to jest intuicja, która kieruje naszym wyobrażeniem siebie i innych ludzi. To jest symbol tych czasów – mówi Jaga Hupało.

Obecnie stylistka fryzur prowadzi własny salon fryzjerski, zajmuje się również pracą przy spektaklach teatralnych oraz na planach filmowych.