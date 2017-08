Infekcje grzybiczne

O zakażenie grzybicą jest bardzo łatwo. Szczególnie latem, kiedy często korzystamy z publicznych kąpielisk czy basenów. Nie wolno nam wtedy zapominać o klapkach. Jest to podstawowa ochrona przed infekcją, jednak nie jest ona skuteczna w 100%. Wystarczy na chwilę stanąć w miejscu, gdzie wcześniej była osoba zainfekowana. Wilgotne przestrzenie międzypalcowe to okolice szczególnie narażone na rozwój grzybicy. Chcąc się przed nią zabezpieczyć, najlepiej zastosować odpowiedni kosmetyk. Odpowiedni spray do stóp użyty przed i po wizycie na basenie skutecznie ochroni nas przed zakażeniem. Dodatkowo odświeży i zapewni skórze odpowiednie nawilżenie. Stopy będą gładkie i zadbane.

Otarcia i odciski

Długie wędrówki czy nawet krótkie spacery po mieście w nieodpowiednim obuwiu mogą powodować otarcia skóry i odciski, z którymi trudno kontynuować wyprawę. W takim przypadku najlepiej jest zaopatrzyć się w ortezę polimerową. Żel polimerowy sprawdza się w takich przypadkach, gdyż jest bardzo delikatny i przyjazny dla skóry (nie wywołuje reakcji alergicznych), nie podrażnia jej. Po ściągnięciu ze stopy ortezę można umyć mydłem pod letnią wodą, wytrzeć, lekko natalkować i użyć ponownie. Żel zapewnia także skuteczną ochronę i przyleganie do ciała, dzięki czemu orteza nie przemieszcza się w bucie oraz chroni uszkodzony naskórek przed uciskiem.

Zmęczone stopy

Niewygodne buty czy upały mogą powodować puchnięcie nóg i piekący ból w stopach. Takie uczucie często nie ustępuje wraz z całonocnym odpoczynkiem, co może skutecznie uprzykrzyć wakacyjne wędrówki. Chcąc zrelaksować nogi, najlepiej wieczorem położyć je na jakiś czas powyżej poziomu naszego tułowia. Dodatkowo warto na urlop zabrać ze sobą pojedyncze saszetki relaksującej soli do kąpieli. Ta z lawendą zregeneruje piekące i zmęczone stopy. Dodatkowo zmiękczy zrogowacenia i odciski. Pobudzi ukrwienie skóry, a aromatyczne olejki zadziałają relaksacyjne na całe ciało.

