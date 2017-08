Filmik, o którym mowa, nagrano w autobusie w Meksyku.

Widoczna na nim kobieta z bujną czupryną ani trochę nie przejmuje się tym, że jej włosy dosłownie ruszają się od żyjącego w nich robactwa. Nie ma pewności co do tego, jakie to żyjątka, ale internauci snują na ten temat rozmaite teorie. Wielu z nich uważa, że robactwo to nie tylko wszy, ale coś więcej i prześciga się w wymyślaniu rad dla kobiety, jak pozbyć się obrzydliwych "przyjaciół". Jako że problem wydaje się naprawdę bardzo zaawansowany, wielu z nich nie widzi innego rozwiązania, niż ogolenie głowy na łyso.

Komentujący nagranie nie szczędzą też słów krytyki pod adresem bohaterki filmu i zastanawiają się, ile czasu zajęło jej wyhodowanie na głowie tak bujnej flory. Nie mogą się też nadziwić temu, że kobieta wydaje się niewzruszona tym, co dzieje się na jej ciele - nie drapie się, ani nie próbuje strząsać robactwa z włosów.

Zobaczcie film.