Paznokcie są symbolem kobiecości i wizytówką każdej eleganckiej pani. Żeby jednak nie szpeciły dłoni, a wzbudzały zachwyt i przyciągały wzrok płci przeciwnej, powinny być odpowiednio wypielęgnowane.

– Prawidłowa pielęgnacja paznokci powinna się rozpocząć od poznania problemu płytki, tego, czy paznokcie są suche, cienkie, łamliwe, czy twarde. Często najpierw sięgamy po odżywki dostępne w drogeriach, natomiast jeśli paznokieć jest cienki i łamliwy, taki preparat może się okazać zbyt silny i wówczas możemy odczuwać pieczenie. Z kolei odżywka, która wzmacnia paznokcie, może spowodować, że w rzeczywistości będą one bardziej twarde, przez co mniej elastyczne i mogą się łamać – mówi agencji Newseria Ewelina Pietruszka, menadżer i szkoleniowiec Nail & Beauty BAR.

Kupując odżywkę do paznokci, zwróćmy uwagę na to, czy jest ona wzbogacona w kreatynę, wapń, krzem, magnez i witaminy. Zmywacz do paznokci nie powinien z kolei zawierać acetonu, ponieważ wysusza on płytkę paznokcia i działa na niego niszcząco. Eksperci radzą, by kiedy jest to możliwe, sięgać po naturalne preparaty, które dają trwały i satysfakcjonujący efekt.

– Jestem zwolenniczką oliwy z oliwek, którą można delikatnie podgrzać, wmasować witaminę A+E, olej kokosowy, olej rycynowy. Te zabiegi poprawiają stan paznokci, na efekty trzeba poczekać nieco dłużej, ale na pewno oleje te są lepsze niż odżywki – mówi Ewelina Pietruszka.

Panie, które same dbają o paznokcie, powinny pamiętać, że metalowe pilniczki powodują rozdwajanie płytki. Dlatego też kosmetyczki zalecają używanie pilników papierowych, mineralnych lub szklanych. Do skracania paznokci lepiej wykorzystać pilnik, ewentualnie nożyczki, obcinacze natomiast osłabiają płytkę. Niezalecane jest również częste polerowanie płytki paznokcia, ponieważ staje się ona przez to bardziej cienka i krucha. Kiedy problemy z paznokciami nie ustępują przez dłuższy czas, warto się zdecydować na profesjonalne zabiegi.

– Możemy zapytać manikiurzystki o manicure japoński. Jest on przeznaczony na paznokcie suche i rozdwajające się, pomaga nawilżyć je w odpowiedni sposób poprzez produkty, które są w całym tym zestawie. Dzięki niemu paznokcie są odświeżone i nawilżone. Potrzeba co najmniej trzech takich zabiegów w odstępie 2–3 tygodni – tłumaczy Ewelina Pietruszka.

Na stan paznokci wpływa również dieta. Trzeba więc regularnie dostarczać organizmowi białko, wapń, cynk, krzem, żelazo, miedź i witaminę B5. Ważne jest również to, aby przyjmować odpowiednie suplementy i regularnie sprawdzać stan swoich paznokci.

– Jeśli coś się z nimi dzieje, może to być wynikiem naszego stanu zdrowia, dlatego warto dopytać profesjonalistki – manikiurzystki bądź lekarza –oraz kontrolować swój stan zdrowia – dodaje Ewelina Pietruszka.