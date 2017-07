Piękno nie ma swojego wzorca – to, co podoba się jednemu, na innym nie musi robić wrażenia. Podobnie jest z kobiecą urodą – każda z nas ma w sobie coś wyjątkowego, co może zawrócić w głowie, nawet jeśli daleko nam do wyglądu modelek spoglądających z okładek czasopism. Są jednak uniwersalne sposoby, by zawsze prezentować się dobrze i zachwycać innych swoim wyglądem.

1. Wysypiaj się

Sen jest sprzymierzeńcem urody – choć brzmi to banalnie prosto, nie należy tej rady bagatelizować. W nocy, gdy odpoczywamy, odpoczywa również nasza skóra, w ciągu dnia zmagająca się z makijażem, promieniowaniem słonecznym i… emocjami, które pozostawiają na niej ślady w postaci zmarszczek mimicznych.

- Nocna regeneracja sprzyja lepszemu wchłanianiu substancji odżywczych z kremów, poprawia ukrwienie i usuwa toksyny. Ponadto dobry, odpowiednio długi sen pozwoli w bardzo wielu sytuacjach zniwelować postarzającą i nadającą smutny, zmęczony wygląd opuchliznę i worki pod oczami – wyjaśnia dr n. med. Monika Kuźmińska z Yonelle Zwolińska Beauty Institute.

2. Znaj umiar

Wiele kobiet nie wyobraża sobie wyjścia z domu bez makijażu – nie ma w tym nic złego, jeśli poprawia on nasz wygląd i samopoczucie. Gorzej, jeśli tracimy zdrowy rozsądek i zamiast podkreślić urodę, maskujemy prawdziwy wygląd. Przesada w ilości używanych kolorowych kosmetyków jest nie tylko niezdrowa dla skóry, ale może powodować karykaturalny wygląd, sugerując innym, że nie najlepiej czujemy się we własnym ciele. Dlatego mocny make-up zostawmy na wyjątkowe wieczorne wyjścia, a na co dzień stawiajmy na umiar i naturalność. Pamiętajmy o kremach CC, czy BB. Są lżejsze niż typowe make up, równocześnie pielęgnują skórę i nie obciążają jej. Zawierają filtry przeciwsłoneczne.

3. Zadbaj o cerę

Zadbana, gładka cera to jeden z głównych atrybutów młodości, ale dzięki odpowiedniej pielęgnacji możliwe jest jej utrzymanie także w późniejszym wieku. Podstawą powinno być dokładne oczyszczanie i regularne nawilżanie. Jeśli jednak na twarzy widoczne są już oznaki starzenia się, warto rozważyć możliwości, jakie dają nieinwazyjne zabiegi medycyny estetycznej. Dużą skutecznością odznacza się np. osocze bogatopłytkowe - zabieg oparty na technice mezoterapii, wykorzystujący koncentrat autologicznych płytek krwi. Poprawia on gęstość skóry i zmniejsza zmarszczki.

4. Pamiętaj o zębach

Piękny uśmiech to zdrowy uśmiech, ale czasem nawet przy starannej higienie nasze zęby nie wyglądają tak, jak byśmy chciały. Na szczęście obecnie niemal z każdym defektem można sobie łatwo poradzić: współczesne aparaty ortodontyczne dyskretnie poprawią krzywy zgryz, a szeroki wybór preparatów wybielających pomoże rozjaśnić odcień zębów. Należy jednak pamiętać, by wszelkie tego typu upiększające zabiegi wykonywać pod kontrolą stomatologa.

5. Uśmiechaj się!

Uśmiech i pozytywne nastawienie zawsze dodają pewności siebie i sprawiają, że inni odbierają nas lepiej. Nawet drobne zmarszczki mimiczne, które od uśmiechu tworzą się w kącikach oczu, nie muszą być powodem do zmartwień – w końcu lepiej chwalić się tą oznaką pogodnego usposobienia, niż w nieustannej powadze pielęgnować kamienne oblicze. Co ciekawe, naukowcy udowodnili, że sam fakt uśmiechania się, nawet wymuszonego, sprawia, że w mózgu wydzielane są endorfiny, czyli hormony szczęścia. Nie ma zatem lepszego sposobu na dobre samopoczucie i promienny wygląd.