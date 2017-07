Styliści podkreślają – w tym sezonie letnie paznokcie to klasyczne kolory, ugrzecznione kształty oraz zdobienia podkreślające indywidualizm ich właścicielek.

– Tego lata bardzo modne są kolory pastelowe w wykończeniu błyszczącym bądź matowym, wówczas wyglądają jak słodkie sorbety. Również modna jest czerwień, od malinowej czerwieni po gotycki burgund. Fanki koloru czarnego, białego, pomarańczowego i fioletowego również nie powinny się martwić, te kolory nadal są na topie. Do łask powraca transparentny kolor perłowy, który położony na lakier, wygląda jak nasze usta muśnięte błyszczykiem – mówi agencji Newseria Ewelina Pietruszka, manager i szkoleniowiec Nail & Beauty BAR.

W tym sezonie manicurzyści zaproponowali wariacje na temat french manicure – zmieniają się w nim zarówno kolory główne, jak i końcówki. Na topie są również paznokcie ombre. Kolejnym trendem są tzw. kleksy, czyli po prostu zdobienie paznokci – w wersji sauté, bryzgiem lakieru. Modne są także geometryczne wzory będące prawdziwą zabawą liniami. Ponadto pojawiają się oszałamiające, trójwymiarowe zdobienia z koralików, kolczyków i diamencików, które sprawiają, że paznokcie wyglądają jak prawdziwe klejnoty.

– Na rynku dostępne są różne pyłki, które wcierane w lakier hybrydowy tworzą srebrną lub złotą taflę – efekt bardzo przyciąga uwagę. Jeśli chodzi o zdobienia, panie polubiły różne kropki i kreski, które tworzą na paznokciach geometryczne wzory nałożone na zwykły, klasyczny lakier; również cyrkonie, gadżety, kamienie, które wtapiamy w lakier – tłumaczy Ewelina Pietruszka.

Na większości pokazów letnich kolekcji pojawiły się modelki z paznokciami zaokrąglonymi bądź owalnymi o długości zbliżonej do naturalnej. Takie kształty są najbardziej praktyczne. Należy jednak pamiętać o tym, że istnieje również trend paznokci o zdecydowanie ponadprzeciętnej długości. W tym sezonie jednak przybierają one kształt migdału, a nie jak bywało wcześniej ekstremalnego sztyletu.

– Kształt paznokcia jest bardzo indywidualny. To, jak rośnie nasz paznokieć, zależy od kształtu naszych palców i dłoni. Swego czasu modne stały się długie paznokcie wypiłowane w migdał bądź szpic, one wydłużają i wysmuklają palce, jednak panie coraz częściej powracają do swoich naturalnych, krótkich paznokci, które ładnie pomalowane wyglądają bardzo estetycznie – mówi Ewelina Pietruszka.