Emolienty są preparatami zalecanymi w pielęgnacji niemowląt, których bardzo wrażliwa i słabo jeszcze wykształcona skóra potrzebuje wzmożonej ochrony. Powinny być także stosowane u dzieci i dorosłych ze skórą szczególnie wrażliwą, suchą, alergiczną, mało elastyczną, z problemami chorobowymi.

Zastosowanie emolientów

Głównym zadaniem tego typu preparatów jest:

- tworzenie bariery ochronnej na skórze zapobiegającej wchłanianiu szkodliwych substancji z otoczenia,

- nawilżenie i natłuszczenie skóry,

- zwiększenie jej elastyczności i sprężystości,

- regeneracja naskórka,

- przywracanie chorej skórze naturalnej bariery ochronnej,

- wchłanianie wilgoci z otoczenia oraz zapobieganie jej utracie z naskórka,

- działają przeciwzapalnie,

- łagodzenie świądu i obrzęków.

I pielęgnacja, i ochrona

Emolienty są dedykowane szczególnie skórze z niewykształconą barierą ochronną, jak w przypadku niemowląt i dzieci. Powinny je także stosować osoby, których cera wymaga stałego nawilżania. Są istotnym elementem terapii wielu chorób zapalnych skóry przebiegających z uszkodzeniem bariery naskórkowej. Stosowane są w terapii atopowego zapalenia skóry, łuszczycy, trądziku, zaburzeń rogowacenia, wyprysku przewlekłego i wielu chorób przebiegających ze świądem.

Pomagają skórze odpowiednio funkcjonować

Istnieje mylne przekonanie, że emolienty natłuszczając zatykają pory. Jednak prawdą jest, że nie wpływają ani na oddychanie zewnętrzne ani na oddychanie komórkowe skóry. Wręcz przeciwnie – odbudowują naturalną warstwę hydrolipidową skóry i chronią organizm przed utratą wody.

Preparaty nawilżające a emolienty

Emolienty mają za zadanie utrzymanie prawidłowego nawilżenia i elastyczności skóry oraz regenerację naskórka. Preparaty nawilżające z kolei najczęściej zawierają humektanty, mające na celu zwiększanie zawartość wody w warstwie rogowej naskórka.

Emolienty latem

Gdy jest gorąco, skóra potrzebuje jeszcze więcej nawilżenia, gdyż narażona jest na nadmierne wysuszenie, podrażnienia, odparzenia i uczulenia. Wpływ na to mają promienie słoneczne, wysoka temperatura, klimatyzacja, a także wzmożona potliwość. Stosowanie emolientów w porze letniej wskazane jest zwłaszcza u dzieci, których skóra jest delikatna, skłonna do podrażnień i odparzeń. W okresie letnim warto szczególnie używać szamponów – emolientów, gdyż w tym czasie głowa bardziej się poci, a pot mocno podrażnia suchy i wrażliwy naskórek.

Skład emolientów

Emolienty składają się zazwyczaj z tłuszczów i kwasów tłuszczowych, węglowodorów mineralnych, pochodnych mocznika, gliceryny oraz niektórych substancji naturalnych, jak lanolina czy wazelina. Nie zawierają natomiast wielu substancji dodatkowych, stosowanych zazwyczaj w kosmetykach, takich jak środki zapachowe, sztuczne barwniki czy środki konserwujące, które jeśli są konieczne to ogranicza się je do niezbędnego minimum. Emolienty się nie pienią, gdyż nie posiadają w składzie środków pieniących, które są zazwyczaj drażniące dla skóry i zmieniają jej odczyn pH.

Emolienty pod różną postacią

Emolienty można znaleźć w postaci maści, kremów, emulsji do ciała, balsamów, płynów do kąpieli, żeli pod prysznic, olejków do kąpieli, szamponów, a nawet pudrów. W zależności od konsystencji, mają inne funkcje i zastosowanie. Nie warto więc ograniczać się do stosowania tylko jednego rodzaju. Wybierzmy też jedną serię emolientów, gdyż jej poszczególne produkty skutecznie się uzupełniają.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla Moniki Pawelskaiej-Nowak, eksperta firmy Ziołolek.