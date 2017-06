Sylwia Juszczak nie obawia się pokazywać publicznie bez makijażu, chętnie publikuje też zdjęcia z nieumalowaną twarzą w mediach społecznościowych. Twierdzi, że na duże wyjścia zawsze wykonuje stosowany makijaż, na co dzień jednak daje skórze możliwość oddychania i nie stosuje kosmetyków kolorowych.

– Kocham być bez makijażu. Fajnie, jak można sobie rzęsy doczepić, żeby już się w ogóle nie malować – mówi aktorka agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Na co dzień gwiazda nie poświęca wiele czasu na przygotowanie się do wyjścia. Zazwyczaj zajmuje jej to ok. 10 minut. Często ogranicza się jedynie do wytuszowania rzęs, jej zdaniem to wystarczy, aby dobrze wyglądać. Czasem nakłada również pomadkę na usta – taki makijaż jest łatwy i szybki do wykonania.

– Jak mi się nie chce czesać, to zakładam czapki i kapelusze. I to jest najlepsza opcja jak dla mnie – mówi Sylwia Juszczak.

Brak makijażu na co dzień to nie jedyny sposób, w jaki gwiazda dba o komfort swojej skóry. Ma skórę suchą, wymagającą stałego nawilżania, dlatego regularnie stosuje odpowiednie kremy. Nawyk ten wpoiła aktorce jej mama.

– Nie kupuję najdroższych kremów, bo uważam, że nie ma takiej potrzeby. Są naprawdę dobre, fajne kremy w normalnych cenach, i tak naprawdę chyba dużo lepsze – mówi Sylwia Juszczak.

Przygotowując się do dużego wyjścia, np. na imprezę show-biznesową, aktorka często korzysta z pomocy innych, niekoniecznie wizażystek. Na imprezie z okazji premiery nowego modelu Range Rovera pojawiła się w makijażu wykonanym przez przyjaciółkę.