Skóra na dekolcie jest znacznie cieńsza niż na twarzy. Pozbawiona jest praktycznie tkanki tłuszczowej i ma niewielką ilość gruczołów łojowych. Przez to szybko traci wilgoć. Nieodpowiednia pielęgnacja tych miejsc lub jej brak może powodować wiotczenie skóry.

Monika Pawelska Nowak, ekspert firmy Ziołolek podpowiada, jak dbać o dekolt, aby jak najdłużej ładnie i zdrowo wyglądał.

1. Tak jak twarz

Do codziennej pielęgnacji zarówno dekoltu jak i szyi możemy używać tych samych kosmetyków co do demakijażu twarzy, np. płynu micelarnego czy delikatnego żelu. Potem dobrze jest jeszcze spłukać skórę chłodną wodą, co poprawi krążenie i ujędrni skórę. Pamiętajmy też o odpowiedniej do naszego rodzaju skóry tonizacji.

2. Odpowiednia aplikacja kosmetyków

Krem najlepiej nakładać w formie masażu, co zawsze powinno odbywać się w kierunku od dekoltu do brody. Ma to być kierunek przeciwny do grawitacji. Poprawia się wówczas krążenie w naczyniach włosowatych oraz zapobiega wiotczeniu skóry. Kosmetyk należy wmasowywać prawą ręką po lewej stronie i odwrotnie. Podczas pielęgnacji nie zapominajmy też o miejscach pod pachami oraz z tyłu szyi.

3. Domowe sposoby na jędrność

Szybką poprawę wyglądu szyi i dekoltu mogą przynieść zimne okłady. Można taki wykonać kostką lodu owiniętą np. w folię spożywczą lub włożoną do woreczka śniadaniowego. Takim kompresem trzeba masować skórę na szyi i dekolcie delikatnymi okrężnymi ruchami w kierunku brody około 3 minut. Po takim masażu skóra stanie się bardziej elastyczna.

4. Konieczne raz na tydzień

Zabieg oczyszczający dekolt i szyję należy wykonywać raz w tygodniu. Najlepiej użyć do tego celu drobnoziarnistego peelingu. W przypadku skóry z tendencją do pękających naczynek, lepiej użyć peelingu enzymatycznego. Nie zawiera on drobinek ścierających i nie powoduje mechanicznych podrażnień skóry. Po zabiegach złuszczających pobudzony zostaje proces odnowy komórek, skóra się rozjaśnia i wygładza a stosowane następnie preparaty – kremy czy maseczki, lepiej się wchłaniają.

5. Uwaga na słońce

Twarz, dłonie i dekolt są najbardziej narażone na działanie promieni słonecznych, a ciepłą wiosną i latem są praktycznie zawsze odkryte. Twarz zasłaniamy kapeluszem, okularami, włosami, ręce są w stałym ruchu, ale dekolt eksponowany jest szczególnie mocno. Opala się więc najszybciej. Nie chroniąc go przed słońcem, skóra się na nim szybko wysuszy i pojawią się zmarszczki. Warto więc latem, w godzinach największej ekspozycji słonecznej, osłaniać dekolt i nie zapominać o kosmetykach z filtrami UVA i UVB. Zaniedbania w tym zakresie mogą dodatkowo skutkować poparzeniami, przebarwieniami, piegami lub innymi plamami posłonecznymi.

Gdy wykonujemy zabieg na twarz lub masaż twarzy w profesjonalnym gabinecie kosmetycznym, możemy się przekonać, że taki zabieg nie dotyczy jedynie twarzy. Strefa działania obejmuje także szyję i cały dekolt. Wszystkie te obszary potrzebują oczyszczania, nawilżania, ujędrniania, regeneracji czy poprawy elastyczności. Warto o tym pamiętać przy codziennej pielęgnacji.