Dogłębne nawilżenie

Aloes charakteryzuje się bardzo wysoką wchłanialnością, dzięki czemu substancje w nim zawarte docierają nawet do głębszych warstw skóry i mogą aktywnie działać. Wszystko dzięki zawartości lignin, które są w stanie penetrować warstwę naskórka oraz wiązać wodę wewnątrz niego. To dlatego aloes nawadnia do dziesięciu razy lepiej niż zwykła woda.

Jeżeli więc zmagamy się z problemem przesuszonej skóry, szukajmy kosmetyków, które w swoim składzie zamiast zwykłej wody, mają sok aloesowy. Takie produkty nie tylko będą aktywniej nawilżały skórę, ale również dostarczą jej niezbędnych mikroelementów. Dodatkowo, kremy na bazie aloesu mają lekką konsystencję i bardzo dobrze się wchłaniają nie pozostawiając na skórze tłustej warstwy.

Ulga dla skóry wrażliwej

Skóra wrażliwa potrzebuje troskliwej pielęgnacji i ochrony przed szkodliwymi czynnikami środowiskowymi. Jeśli mamy problem z nadreaktywnością, zaczerwienieniami skóry oraz płytkim ułożeniem naczyń krwionośnych warto sięgnąć po produkty na bazie aloesu. Zwłaszcza sok aloesowy, ze względu na wysoką zawartość wielocukrów, pomaga zmniejszać zaczerwienienia i “uspokoić” nadreaktywne naczynia krwionośne.

Jeżeli natomiast zauważymy u siebie tendencję do rumienienia się w ciągu dnia, np. pod wpływem ciepła, zimna, stresu, ostrych potraw itd., warto wypróbować produkty na bazie aloesu z atomizerem. Dzięki temu łatwo ukoimy skórę, bez konieczności zmywania całego makijażu.

Łagodzenie podrażnień i poparzeń

Także tzw. galaretka aloesowa potrafi zdziałać cuda, nie tylko jeżeli chodzi o skórę podrażnioną, ale nawet w przypadku poparzeń powstałych np. w skutek nadmiernej ekspozycji na słońce. Wszystko dzięki jednemu składnikowi, który odpowiada za regenerację – lupeolowi. Wspomaga on proces dochodzenia do siebie uszkodzonych komórek naskórka oraz zapobiega ich dalszej degradacji. To dlatego na wszelkie podrażnienia idealny jest, schłodzony w lodówce, żel aloesowy, który przynosi znaczną ulgę podrażnionej skórze. Łagodzi pieczenie, a przy tym chłodzi i regeneruje. Pomaga również ukoić ból oraz swędzenie po ukąszeniach komarów, a dzięki właściwościom antybakteryjnym odkaża miejsce ukąszenia! Wybierając się na wakacje, warto pamiętać o włożeniu do walizki kosmetyku na bazie żelu aloesowego.

Pomoc w walce z trądzikiem

Osoby, które borykają się z problemem trądziku, bardzo często nadmiernie wysuszają skórę, zapominając o konieczności jej nawilżania. W następstwie takiego działania efekt często bywa odwrotny od zamierzonego. Skóra zaczyna się bowiem bronić, produkując jeszcze więcej sebum, mającego stanowić barierę chroniącą wysuszoną skórę przed wnikaniem bakterii i zanieczyszczeń.

Oczyszczajmy więc skórę, ale za pomocą produktów, które nie naruszają warstwy hydrolipidowej a dodatkowo wykazują działanie antybakteryjne, przeciwzapalne i regenerujące. Aloes posiada te wszystkie cechy, a dodatkowo bogaty jest w witaminy z grupy B, które również skutecznie pomagają walczyć z trądzikiem. Kosmetyki na bazie aloesu stosujmy więc do nawilżania cery trądzikowej, jak również jej oczyszczania.

Recepta na piękne i zadbane włosy

Kosmetyki na bazie aloesu są szczególnie polecane do pielęgnacji włosów cienkich i pozbawionych objętości, których nie powinno się dodatkowo obciążać, np. olejami. Aloes, podobnie jak olejki działa głęboko nawilżająco, dzięki czemu poprawia kondycję oraz wygląd włosów. Sprawia, że stają się one bardziej gładkie oraz odzyskują objętość. Warto również płukać włosy sokiem aloesowym, aby wygładzić pasma i zamknąć łuski włosów.

Przy dłuższym stosowaniu kosmetyków do włosów z zawartością aloesu, można zauważyć likwidację uszkodzeń struktury włosa. Doskonałe efekty daje również stosowanie żelu aloesowego w charakterze odżywki, aplikowanej na mokre włosy zaraz po ich umyciu i delikatnym osuszeniu. A jeżeli zdarza się, że włosy się elektryzują, wystarczy zastosować mgiełkę lub tonik aloesowy i rozpylić z niewielkiej odległości na fryzurę, aby ją zdyscyplinować.

Aloes, chociaż znany już od tysiącleci, często określany jest mianem rośliny XXI wieku. Wystarczy samemu wypróbować kosmetyki na jego bazie, aby samemu przekonać się o ich nadzwyczaj skutecznym działaniu. Do tego, przy odrobinie chęci, można wyhodować go we własnym domu. Warto!

