Wiosna to pora, kiedy rośliny budzą się do życia. Które z nich można wykorzystać do pielęgnacji ciała? O tym w "Dzień Dobry TVN" powiedziały zielarki: Marta Remplewicz oraz Zofia Marciniak.

Na co pomaga bluszczyk kurdybanek, a jak można wykorzystać czosnaczek?