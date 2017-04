Jakie wiosenne warzywa i owoce powinniśmy zatem uwzględnić w swojej codziennej diecie, by cieszyć się lepszym zdrowiem i poprawić samopoczucie radzi dr n. roln. Beata Piłka, dietetyk Grupy LUX MED.

Po pierwsze: mała rzodkiew, wielkie działanie!

Rzodkiewki, choć małe i niepozorne, zawierają bardzo dużo potasu, ważnego przede wszystkim dla osób mających problemy z ciśnieniem, jest również dość zasobna w witaminę C, zawiera witaminy z gr B również żelazo. Zawierają też bardzo mało kalorii, więc będą dobry dodatkiem do śniadaniowego menu lub sprawdzą się jako zdrowa przekąska. Można je nawet hodować na domowym balkonie!

Po drugie: warzywa strączkowe!

Wiosna to również czas, kiedy możemy urozmaicić dietę o warzywa strączkowe, takie jak fasola czy bób. Oprócz białka dostarczają też węglowodany. Poza tym nasiona zasobne są zwłaszcza w potas, wapń, beta karoten, witaminę C oraz witaminy z gr. B oraz błonnik, który wpływa na czas trawienia i poprawia funkcjonowanie przewodu pokarmowego. Ponadto spożycie nawet niewielkiej ilości warzyw strączkowych daje uczucie sytości na dłużej, dzięki czemu nie sięgamy po niezdrowe produkty.

Po trzecie: marchew!

Jeśli w naszej diecie jeszcze nie zagościła marchew to czas najwyższy to zmienić. Jako stały składnik zbilansowanej diety wpływa m.in. na wzrok, jak też zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych. Marchew jest niezastąpionym źródłem beta-karotenu, który przyczynia się do wytworzenia witaminy A, a ta z kolei wpływa na zdrowie naszych włosów skóry i paznokci.

Po czwarte: truskawki!

Maj zawsze powinien nam się kojarzyć z łubiankami tryskawek – to istna bomba odżywcza! Dzięki nim obniżamy poziom złego cholesterolu tym samym chronimy się przed miażdżycą. Ponadto zawarte w truskawkach pektyny pobudzają pracę jelit przyczyniając się do szybszego spalania kalorii, a kwasy organiczne regulują trawienie i przyśpieszają przemianę materii. Doskonale smakują same, jako dodatek do porannej owsianki czy w dietetycznej sałatce ze szpinakiem i serem kozim.

I po piąte: szparagi!

Świeże szparagi również znajdziemy na wiosennym targu. To niskokaloryczna skarbnica witamin i składników mineralnych. Zawierają asparaginę i inulinę, które wspomaga pracę jelit i utrzymanie prawidłowego poziomu nawodnienia organizmu oraz witamin A i E, tak cennych dla naszej urody.