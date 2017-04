Po pierwsze kształt

• Krótkie i zaokrąglone

Krótkie paznokcie w tym sezonie często pojawiały się na wybiegach. Jeśli są zadbane i ładnie pomalowane mogą być równie zmysłowe, jak długie. Dodatkowy plus? Nie musisz martwić się, że paznokieć się złamie albo będzie zahaczał. Są łatwe w utrzymaniu, dlatego idealnie się sprawdzą, gdy prowadzisz aktywny tryb życia lub Twoja praca wymaga krótkiego manicure.

• Owalne

Owalne paznokcie zawsze będą w modzie, ponieważ ich kształt jest elegancki i jednocześnie praktyczny. Są wystarczająco długie, aby pozwolić manicurzystom zaszaleć trochę z ich designami, ale ponieważ nie są one zbyt długie, nigdy nie wyglądają na przesadzone.

• Migdałki

Większość artystów wybrało naturalną długość paznokci, ale długie paznokcie wciąż są na topie. Postawiono na kształt bardziej migdałowy, niż ekstremalne, ostre formy szpilki.

Daj plamę!

Koloru, oczywiście! Na wpół niepomalowane paznokcie z „pluśnięciem” kolorowego lakieru to zauważalny trend na światowych wybiegach. Takie niby niedbałe plamy są często bardzo wypracowane i tworzą na paznokciach artystyczny efekt. Mogą być w jednym kolorze lub kilku.

Inspiracje: pokaz Alice + Olivia, Proenz Shoulder, Vera Wang, Novis.

Efekt 3D

Paznokcie rosną: nie tylko na długość, ale także na grubość, dzięki niektórym niesamowitym aplikacjom 3D. Taki manicure kreuje marka CND wyznaczająca trendy w manicure. Proponują na paznokciach przyklejenie… koralików, różowego futra czy… buźki szczeniaków. Według nas to raczej ciekawostka niż trend, który należy wprowadzać w życie…

Niczym biżuteria

Większość projektantów nie chciało, aby paznokcie skradły show na pokazach, ale niektórzy się wyłamali i zaproponowali paznokcie ozdobione świecidełkami czy kamyczkami. Sekretem takiego manicure jest precyzyjna aplikacja biżuterii i bardzo mocny klej na paznokcie.

Paski, linie, geometria

Zabawa z liniami jest jedną z propozycji na manicure w tym sezonie. Linie mogą być w jednym kolorze lub kilku. Ich kierunek i kąt łączenia i zachodzenia na siebie pasków jest dowolny. A kolory możemy łączyć na zasadzie podobieństw lub kontrastów.

Inspiracje: pokaz Christiana Sorano, Betty and Veronica by Rachel Antonoff, Nicole Miller, Michelle Helene.

Białe paznokcie

Biały manicure jest wciąż na topie. Białe paznokcie mogą być naprawdę fajne, o ile są pomalowane idealnie i w idą w parze z gustownymi dobranymi strojami.

Łączenie kolorów

To dość prosty, ale bardzo efektowny trend. Jeden lakier stanowi bazę manicure i zajmuje większą powierzchnię płytki paznokcia, natomiast drugi jest przełamującym akcentem. Może to być odwrócony french, np. płytkę malujemy białym lakierem, a tuż przy skórkach wokół paznokcia nanosimy cienką linię granatowego lub np. na białą bazę nakładamy na środku paznokcia srebrną, regularną plamę koloru. Możemy też pomalować na inny kolor niż bazowy wystającą poza opuszek część paznokcia w kształt księżyca.

Paznokcie nude

Okazuje się, że manicure nude nie jest nudny i wciąż jest na topie. Jest on bardzo świeży, naturalny, ale nadal trochę unikatowy. Nude można przełamać białą końcówką, jak we french manicure lub delikatnym pastelowym ombre.

Kreatywny french

Nieśmiertelny french manicure przechodzi kolejną metamorfozę! Kreatorzy bawią się kolorami, kształtami linii i nietypowymi łączeniami kolorów. Na pokazie u Marissy Web modelki miały na paznokciach biały gruby, asymetryczny pasek, który tworzył trójkąt. Rebecca Minkoff zaproponowała graficzny french z użyciem czerwonego i białego lakieru jako alternatywy dla klasycznych kolorów. Kreatorka paznokci, Naomi Yasuda namalowała modelkom czarne końcówki z czerwonymi, białymi i żółtymi paskami oddzielającymi niepomalowany dół paznokci. Na pokazie Carmen Marc Valvo końcówki paznokci były w odcieniach białych lub czarnych z paskiem pod paskiem, co dodało ciekawy, graficzny efekt.

Delikatne róże

Najbardziej romantyczne paznokcie sezonu wiosna/lato 2017 są różowe Wyglądają delikatnie i nadają dłoniom świeżość. Podobne właściwości mają lakiery w odcieniu brzoskwini.

Matowy metalik

W tym sezonie wielu projektantów zdecydowało się na metaliczne złoto i srebro. Jednak zamiast efektu błysku, kreatorzy zdecydowali się na matowe lakiery. Paznokcie mogą być pomalowane w całości, tylko ich fragment lub końcówka, jak we french manicure.

Paznokcie Ombre

Efekt ombre wygląda na trudny do osiągnięcia, jednak tak nie jest. Aby stworzyć taki manicure, wystarczy pomalować paznokcie bazowym lakierem, a następnie po prostu pomalować gąbeczkę lakierem, by później tylko dociskać nią do paznokcia. Efekt jest szybki. Tylko jedna mała wskazówka – zabezpiecz skórki, np. taśmą klejącą by uniknąć lakieru na skórkach.

U Desigual, jednym z trendów było trzykolorowe ombre w jasnych odcieniach niebieskiego i różowego oraz żółtego, podczas gdy kolejne ombre było w odcieniach bieli i żółci. U Naeem Khan było delikatniejsze ombre nude przechodzące w róż na górze, prawie jak francuski manicure. U Monse, dolny odcień to także nude, który przechodzi u góry w kolor ciemnoszary.

Paznokcie (o) północy

W sezonie wiosna/lato 2017 modne są także klasyczne lakiery, kojarzone raczej z jesiennymi trendami, jak czerwień i burgund. Manicurzyści na kilku pokazach postawili też na granaty, najprawdopodobniej reprezentujące ciepłe, letnie wakacyjne nocne niebo.