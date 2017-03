- Wszyscy z niecierpliwością oczekujemy wiosny. Niestety wraz z jej nadejściem wielu z nas zamiast reagować przypływem nowych sił witalnych, odczuwa zmęczenie i znużenie. Często występują też problemy z koncentracją, pogorszenie nastroju czy rozdrażnienie. To objawy charakterystyczne dla tzw. zespołu przesilenia wiosennego – tłumaczy Łukasz Sieńczewski, ekspert programu Porcja Pozytywnej Energii. – Jest to związane z gwałtowną zmianą pogody i zwiększoną podatnością na infekcje wirusowe, będące domeną okresu zimowo-wiosennego. Do tego długie zimowe miesiące skutkowały brakiem ruchu, ograniczoną ilością słońca oraz dietą uboższą w witaminy i minerały. Dlatego teraz naszemu organizmowi brakuje energii. Wystarczy jednak wdrożyć kilka prostych rozwiązań, aby móc czerpać radość z nadchodzącej wiosny - dodaje.

3 kroki do tego, by przywitać wiosnę z energią

Sen to zdrowie. „Zarwane” noce nie sprzyjają dobremu samopoczuciu i zwiększają podatność naszego organizmu na wszelakie infekcje, zarówno bakteryjne jak i wirusowe. Ilość snu niezbędna dla pełnej regeneracji organizmu jest kwestią indywidualną, jednak przespanie 8 godzin to absolutne minimum, żeby organizm miał szansę się zregenerować.

Więcej ruchu. Systematycznie podejmowana aktywność fizyczna sprzyja poprawie wydolności organizmu, korzystnie wpływa na funkcjonowanie układu odpornościowego (co jest kluczową kwestią w zapobieganiu infekcjom) oraz stymuluje proces wydzielania endorfin, czyli tzw. hormonów szczęścia. Warto także pamiętać, że sport sprzyja utrzymaniu dobrej sylwetki, co ma szczególne znaczenie właśnie w okresie wiosenno-letnim, gdy „odsłaniamy” więcej ciała. Sposobów na aktywne spędzanie czasu jest wiele. Możesz biegać, ćwiczyć jogę czy pilates, albo wybrać się na basen. Wiosna to także świetny czas, aby wsiąść na rower. Ważne, abyś znalazł to, co lubisz. Wtedy jest większa szansa, że będziesz robił to systematycznie.

Zadbaj o zdrową dietę. To kluczowy aspekt dobrego zdrowia i samopoczucia. Po okresie zimowym, gdy nasz codzienny jadłospis był ubogi w warzywa i owoce, a co za tym idzie pozbawiony większości niezbędnych witamin, warto zadbać o większą podaż tych składników wiosną. Pamiętaj, że optymalna dzienna ilość warzyw i owoców to pięć porcji. Warzywa i owoce powinny być obecne na naszych talerzach każdego dnia, gdyż nasz organizm nie jest w stanie magazynować obecnych tu witamin i składników odżywczych. Wzbogacając codzienny jadłospis w opisywane składniki warto też pamiętać o różnorodnych źródłach witamin i błonnika i postarać się, aby dieta nie była monotonna. Możesz kierować się ich kolorem, im więcej kolorów w każdym posiłku tym lepiej. Jest to najprostszy i najłatwiejszy sposób zapobiegania niedoborom żywieniowym.

Połączenie aktywności fizycznej, odpowiedniej ilości snu oraz zbilansowanej diety bogatej w warzywa i owoce z pewnością zapewnią nam wystarczającą ilość energii i dobrego samopoczucia na wiosnę.