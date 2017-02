W kontakcie z mrozem i wiatrem skóra rąk narażona jest na wysychanie, podrażnienia, a nawet może dochodzić do uszkodzeń naskórka.

– W obrębie skóry rąk jest znacznie mniej gruczołów łojowych, które są odpowiedzialne m.in. za tworzenie naturalnej bariery hydrolipidowej. Dlatego też skóra rąk jest bardziej narażona na działanie negatywnych czynników zewnętrznych niż skóra twarzy – mówi agencji Newseria Lifestyle dr Agnieszka Czubak, dermatolog z Centrum Medycznego Falck.

Zimą warto więc pamiętać o regularnej pielęgnacji rąk. Dermatolodzy podkreślają, że w tym czasie nie trzeba się bać używania kremów nawilżających, ponieważ zawarta w nich woda po kilku minutach wyparowuje i nie podrażnia skóry w kontakcie z mroźnym powietrzem.

– Krem na zimę powinien zawierać składniki o działaniu kojącym, nawilżającym i ochraniającym przed uszkodzeniami. Wynika to z tego, że niekorzystne warunki zewnętrzne mogą uszkadzać barierę hydrolipidową. Najlepsze składniki kojące to olej jojoba, olej makadamia, alantoina. Wśród składników o działaniu nawilżającym należy pamiętać np. o kwasie hialuronowym. Natomiast działanie regenerujące na skórę mają witamina C oraz witamina E, które są antyoksydantami – tłumaczy dr Agnieszka Czubak.

Od czasu do czasu warto też smarować ręce np. olejem ze słodkich migdałów lub olejem kokosowym, które mają działanie odżywcze i regenerujące. Zimą można również wykonać peeling skóry rąk, jednak nie może to być zbyt „agresywny” zabieg, który mógłby uszkodzić naskórek.

– Jak najbardziej wskazane są delikatne peelingi o działaniu enzymatycznym. Jeżeli czujemy dyskomfort w obrębie skóry rąk możemy zgłosić się do gabinetu kosmetycznego czy medycyny estetycznej, gdzie uzyskamy na pewno profesjonalną poradę na temat możliwości wykonania takiego peelingu – wyjaśnia dr Agnieszka Czubak.

Szybką regenerację i utrzymanie skóry rąk w dobrej kondycji gwarantuje również zbilansowana dieta, która powinna uwzględniać odpowiednie dawki pełnowartościowych tłuszczy oraz dużą zawartość witamin C, E i A. Opóźniają one bowiem procesy starzenia skóry, łagodzą podrażnienia i poprawiają wygląd skóry. W tym czasie warto regularnie spożywać zielone warzywa, np. szpinak, brokuły, jarmuż czy brukselkę, cytrusy, kiszonki, paprykę, oleje roślinne, orzechy, jaja i pełnoziarniste produkty zbożowe. Dodatkowo ważne jest nawodnienie organizmu.