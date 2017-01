Od kilku dni na Facebooku tysiące kobiet udostępniają zdjęcie 10 cytryn ułożonych w pudełku podobnym do opakowania na jajka. Obraz jest jednym z elementów kampanii "Know your lemons" (Poznaj swoje cytryny) zapoczątkowanej przez organizację World Wide Breast Cancer. Jej celem jest zwrócenie uwagi kobiet na to, jakie zmiany w wyglądzie piersi może powodować rak i zachęcenie ich do regularnego samobadania oraz uważnego przyglądania się biustowi.

Ze zdjęcia można się dowiedzieć m.in., że nawet tak niepozorne na pierwszy rzut oka szczegóły, jak wklęśnięcie brodawki powinny wywołać czujność. Nie można także bagatelizować zmian na skórze piersi czy ich koloru.

Zdjęcie pojawiło się w mediach społecznościowych dzięki Smith Chieze, która nieco ponad rok temu dowiedziała się, że ma nowotwór piersi, a całkiem niedawno natknęła się w Sieci na ten wymowny obraz z kampanii, na którą w sumie składa się jeszcze kilka innych grafik edukacyjnych.

Know your lemons / Media

Naszym zdaniem kampania jest genialna i naprawdę zachęca do przyjrzenia się swoim piersiom. Podzielacie tę opinię?