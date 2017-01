Fototyp skóry określa się w oparciu o klasyfikację Fitzpatricka (dermatologa z Harvard Medical School), który wyróżnił 6 typów. Pierwsze cztery przypisuje się rasie białej (w Polsce najbardziej popularny jest typ II), piąty rasie żółtej, a szósty – czarnej.

Klasyfikacja fototypów

1. Fototyp I (celtycki)

skóra biała, bardzo jasna; włosy rude lub blond; niebieskie oczy, piegi

2. Fototyp II (północnoeuropejski)

skóra biała, blada; włosy rude lub blond; niebieskie, piwne lub zielone oczy

3. Fototyp III (środkowoeuropejski)

skóra kremowo-biała, blada; każdy kolor oczu lub włosów

4. Fototyp IV (południowoeuropejski)

skóra brązowa; typowo śródziemnomorska

5. Fototyp V (typowy dla krajów azjatyckich)

skóra ciemnobrązowa; środkowo-wschodni rodzaj skóry

6. Fototyp VI (typowy dla krajów afrykańskich)

skóra czarna

Dlaczego warto znać swój fototyp?

- Fototyp skóry to bardzo dobra wskazówka, która pomoże w przygotowaniu skóry do opalania. Dzięki niemu będziesz wiedziała, jaki czas możesz poświęcić na opalanie, jakiego filtra użyć oraz jakiego odcienia opalenizny możesz się spodziewać. Typ skóry może okazać się istotny również wtedy, gdy planujesz depilację laserową. Na pewno spotkałaś się z poglądem, że nie działa ona tak samo na wszystkie rodzaje skóry. Musisz wiedzieć, że problem ten obecnie rozwiązuje technika. Wszystko zależy od zastosowanego urządzenia, ponieważ niektóre z nich automatycznie dobierają najlepsze parametry zabiegowe do typu skóry i rodzaju włosów, gwarantując tym samym satysfakcjonujące efekty i zachowanie bezpieczeństwa. Epilacja zazwyczaj może być stosowana na wszystkich partiach skóry, ale skuteczność tej metody w dużej mierze zależy od odcienia karnacji i koloru owłosienia – wyjaśnia dr Maciej Rogala z Gold Clinic w Warszawie.