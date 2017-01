Raz w roku – badania kontrolne

Przynajmniej raz w roku powinniśmy odwiedzić naszego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, aby wykonać badania kontrolne. Podczas takiej wizyty lekarz przebada nas palpacyjnie i osłuchowo, zleci badanie poziomu cukru we krwi, wykona pomiary ciśnienia tętniczego krwi, masy ciała i morfologię.

Po 40 roku życia taka lista badań może zostać rozszerzona o badanie poziomu hormonów, cytologię i badanie ginekologiczne u kobiet oraz badanie prostaty u mężczyzn. Podczas takiej wizyty lekarz może zlecić dodatkowe badania lub konsultacje specjalistyczne, jeśli uzna za konieczne.

Raz na 2-3 lata - badania specjalistyczne

Zgodnie z zaleceniami lekarza (najczęściej co dwa, trzy lata) powinniśmy wykonywać dodatkowe badania, które dają szerszy obraz stanu naszego zdrowia. Do tych badań należą: morfologia, badanie poziomu elektrolitów, lipidogram, RTG płuc, EKG, badanie słuchu, badanie okulistyczne, mammografia, badanie ogólne moczu. Jeżeli nie wykonywaliśmy tych badań od lat to warto przeprowadzić je jak najszybciej i upewnić się, że jesteśmy zdrowi.

Badania, które wymagają użycia specjalistycznego sprzętu służą do wykrywania chorób i dolegliwości, których nie da się zdiagnozować na podstawie prostych badań krwi lub wywiadu z pacjentem. Dlatego w przypadku pojawiających się dolegliwości i po konsultacji z lekarzem może okazać się konieczne wykonanie:

• gastroskopii, aby wyeliminować choroby układu pokarmowego,

• kolonoskopii w celu wykluczenia raka jelita grubego,

• a w przypadku kobiet również USG dopochwowe narządów rodnych.

Niektóre badania są tak specyficzne i indywidualne, że czasami wykonujemy je tylko raz w życiu. Wynika to z sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu, lub są to badania w szczególności przeznaczone dla osób starszych, jak na przykład badanie gęstości kości.

Innymi tego typu badaniami są na przykład badania na obecność wirusa HIV i chorób wenerycznych – w zależności od trybu życia powinno się je wykonywać w miarę regularnie, by uniknąć konsekwencji tych chorób.

Dokładne zalecenia można zawsze otrzymać od swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Warto go odwiedzić wraz z początkiem roku i sprawdzić swój stan zdrowia.

Podziękowania za konsultację dla dr Ewy Kaszuby z Centrum Medycznego Falck przypomina.