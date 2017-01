Cera naczynkowa – niezależnie od jej wieku metrykalnego – zawsze charakteryzuje się nadwrażliwością. Dlatego wymaga pielęgnacji kosmetykami o wyjątkowo delikatnych formułach. Do jej oczyszczenia należy stosować preparaty myjące (bez mydła) i produkty do demakijażu i tonizowania bez alkoholu, a za to z dodatkiem aktywnych ekstraktów, np. z ostropestu plamistego, miłorzębu japońskiego, kasztanowca, protein ryżowych, witaminy B oraz substancji działających kojąco na podrażniony naskórek – alantoiny i d-panthenolu.

Odradza się używania peelingów ze złuszczającymi drobinkami, bo skóra naczyniowa nie toleruje mocnego pocierania. Nie ma natomiast przeciwskazań do stosowania formuł enzymatycznych, bo odświeżają i wzmacniają naskórek. A im skóra mocniejsza, tym mniejsze ryzyko uszkodzenia kolejnych naczyń. Dobre działanie na skórę naczyniową wykazują kremy mające w składzie witaminę K, która ma działanie zmniejszające rumień i przekrwienie naskórka, uszczelnia naczynia krwionośne oraz uelastycznia je, co zapobiega nadmiernemu ich rozszerzaniu.

Niezastąpiona jest także witamina C – uszczelnia ściany naczynek i przywraca im elastyczność, a jednocześnie rozjaśnia skórę i bierze udział w produkcji kolagenu, więc równocześnie zadziała przeciwstarzeniowo. Warto bowiem pamiętać, ze skóra naczyniowa – ze względu na toczące się niej nieustannie procesy zapalne – może starzeć się szybciej. Kosmetyki do cery naczyniowej często są wzbogacone o ten składnik, ale po jesienią i zimą warto sięgnąć po preparaty, w których witamina C gra rolę główną.

W czasie mrozów należy też szczególnie pamiętać o funkcji wzmacniającej preparatów do cery naczynkowej i sięgać po kremy o formule barierowej. Poza aktywnym działaniem na naczynka będą uzupełniać płaszcz hydrolipidowy, a tym samym wzmacniać funkcje ochronne skóry.

