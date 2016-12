Dieta octowa – dlaczego nie?

Prozdrowotne właściwości octu znane są od dawna. Już w starożytności stosowano go jako lekarstwo oraz – po rozcieńczeniu wodą – podawano jako orzeźwiający napój. Piła go Kleopatra, szczególnie po ciężkostrawnych ucztach, stosował go także Hipokrates w dolegliwościach dróg oddechowych i problemów trawiennych, a Krzysztof Kolumb wykorzystywał go w zwalczaniu szkorbutu. Współcześnie ocet również ma szereg zastosowań. Naturalny ocet stosowany z umiarem nie tylko podkreśla smak potraw, ale także pobudza procesy trawienne.

Jak stosować?

Ocet jabłkowy wykazuje działanie zmniejszające apetyt. Spożywany w niewielkich ilościach przyspiesza metabolizm, reguluje pracę układu pokarmowego, a także spala tkankę tłuszczową i zapobiega jej odkładaniu się. Efekt? Po jego spożyciu przestajemy być głodni i jednocześnie zjadamy mniejsze porcje jedzenia. Przyjmuje się, że osoby, które chcą zredukować masę ciała powinny spożywać ocet 3 razy dziennie w postaci wodnego roztworu (2 łyżki octu na szklankę wody). Napój należy pić na czczo, najlepiej przed obiadem i kolacją przez okres kilku tygodni. Dla złagodzenia smaku napój można dodatkowo osłodzić cukrem lub miodem.

Pamiętaj, by…

… w trakcie stosowania octu jabłkowego ściśle trzymać się ustalonej dawki. Nadmierne stosowane octu może prowadzić do problemów z żołądkiem. Dodatkowo zalecane jest robienie kilkutygodniowych przerw w jego zażywaniu. Nie możemy również zapomnieć o tym, że w czasie stosowania octu jabłkowego powinniśmy ograniczyć wysokokaloryczne potrawy i tłuszcze nasycone oraz nie zapominać o aktywności fizycznej.