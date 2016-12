• Niedostateczne nawilżenie – systematyczne kremów i balsamów to podstawa pielęgnacji skóry. Pamiętajmy o każdorazowym nawilżaniu po kąpieli, a także przed wyjściem na zewnątrz, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Ta prosta, rutynowa czynność zajmuje zaledwie kilka minut, a z pewnością przyniesie wymierne korzyści dla naszego ciała! Regularne nawilżanie sprawi, że nasza skóra stanie się jędrna i gładka, a my na zawsze zapomnimy o przesuszeniach i popękanych skórkach.

• Niewłaściwy dobór dezodorantów – każda z nas zabezpiecza swoje ciało przed nieprzyjemnymi zapachami poprzez codzienne stosowanie dezodorantów. Ważne, aby świadomie korzystać z wybieranych produktów – nieodpowiednio dobrany kosmetyk może przynieść nam więcej szkód niż korzyści! Zaleca się stosowanie produktów niezawierających soli aluminium. Dodatkowo, delikatne, kwiatowe lub owocowe zapachy mogą stać się przyjacielem naszych perfum.

• Higiena miejsc intymnych – dla większości z nas jest to całkowicie naturalna i oczywista kwestia, jednak warto o tym przypominać – wyjątkowe miejsca wymagają wyjątkowej opieki. Kupując żel do higieny intymnej, powinnyśmy zwracać szczególną uwagę na etykiety. Wybierajmy produkty, które nie zawierają parabenów, sztucznych barwników, substancji zapachowych. Dzięki temu nie podrażnimy wrażliwej skóry okolic intymnych i tym samym uchronimy się przed uczuciem swędzenia czy pieczenia. Kosmetyk ten idealnie spełni swoją rolę, zapewniając nam świeżość i czystość na długie godziny.

• Niedostosowanie kremu do warunków atmosferycznych – kiedy pogoda za oknem zmienia się, dostosowujemy do niej swoją szafę – tak samo powinnyśmy robić w przypadku naszej kosmetyczki. Pamiętajmy więc, że spadek temperatury wymaga zmiany produktów pielęgnacyjnych - kremy lżejsze zamieńmy na tłustsze, balsam delikatny na intensywny, dodajmy do tego zimową pomadkę. Nasza skóra z pewnością odwdzięczy się zdrowym wyglądem!

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów marki CD.