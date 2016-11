Zespół przewlekłego zmęczenia (CFS, Chronic Fatigue Syndrome), to niewytłumaczalne wycieńczenie fizyczne utrzymujące się co najmniej 6 miesięcy, objawiające się sennością, ogólnym rozdrażnieniem, kłopotami z koncentracją i zmniejszeniem dziennej aktywności ruchowej nawet o 50%. Za ewentualne przyczyny CFS podejrzewa się: depresję, zaburzenia w obrębie układu odpornościowego, upośledzoną czynność kory nadnerczy, choroby nowotworowe, niezwiązany z chorobą stan wyczerpania pracą i tempem życia oraz uwarunkowania genetyczne.

Polacy przewlekle zmęczeni

Centrum Diagnostyki Organizmu Revitum przeprowadziło ankietę wśród swoich pacjentów na temat przewlekłego zmęczenia. Po analizie danych okazało się, że aż u 82% badanych stan przewlekłego zmęczenia trwa dłużej niż miesiąc. Blisko 50% badanych za przyczyny przewlekłego zmęczenia i jako najczęściej występujące wymienia: stres (35%), złą dietę (25%), brak snu (20%) oraz niedostateczną ilość ruchu i witamin (po 10% obie przyczyny). Zdecydowana większość badanych, bo aż 62%, odpowiedziała, że czuje się zmęczonym cały czas, 30% dwa razy i więcej w ciągu roku. Jako główne różnice między zwykłym, a przewlekłym zmęczeniem badani wymieniali: długo utrzymujący się stan wyczerpania (34%), brak energii nawet po przespanej nocy (25%) oraz ogólne osłabienie organizmu (12%). 2/3 badanych zna co najmniej jedną osobę ze swojego otoczenia, która cierpi na przewlekłe zmęczenie, a 35% badanych uważa przewlekłe zmęczenie za chorobę.

Badani pytani o sposób, w jaki radzą sobie z przewlekłym zmęczeniem najczęściej wymieniali: aktywne spędzanie czasu (22%), odpowiednią dietę (20%), sen (18%), odpoczynek (12%) oraz stosowanie suplementów diety (9%).

Jak radzić sobie z przewlekłym zmęczeniem?

Pierwszym krokiem do znalezienia przyczyny przewlekłego zmęczenia jest odpowiednia diagnostyka. To dzięki niej możemy dobrać odpowiednią metodę leczenia, poprawić regenerację naszego organizmu, wrócić do pełnego zdrowia i odzyskać energię do życia. Od czego w takim razie zacząć?

- Badaniem, które może pomóc określić stan narządów wewnętrznych oraz stopień obciążeń organizmu szkodliwymi substancjami, jest Test Obciążeń Organizmu. Polecamy go osobom, które od dłuższego czasu nie mogą znaleźć przyczyn swoich dolegliwości i bólu, źle się czują, często chorują, cierpią na problemy skórne albo nie mają energii, i brak im witalności - mówi Maryla Biernacik-Bańkowska z Revitum.

Test obciążeń organizmu to znana i doceniana metoda diagnostyki stworzona przez dr. Volla, stosowana w całej Europie. Ta bezinwazyjna i całkowicie bezbolesna metoda pozwala na wykrycie ukrytego zatrucia organizmu, np. pasożytami, grzybami, toksynami, wirusami, czy metalami ciężkimi. Test pokazuje również zaburzenia metabolizmu glutenu, jak i niedobory witamin i minerałów. Po wykonaniu badania, specjalista informuje, jakie obciążenia mogą być przyczyną przewlekłego zmęczenia i dobiera indywidualnie dla każdego pacjenta kurację usuwającą przyczynę zatrucia organizmu.

Jakie zmiany można wprowadzić samodzielnie?

Pomimo uporczywych objawów naszego zmęczenia istnieje kilka sposobów na zachowanie dobrego samopoczucia. Oto kilka z nich:

- zachowaj harmonię work-life balance – pamiętaj o równowadze pomiędzy strefą życia rodzinnego, zawodowego, społecznego jak i osobistego

- zadbaj o jakość i ilość snu – wycisz się, nie kładź się spać z pustym, ani ze zbyt przepełnionym żołądkiem

- stosuj różnorodną i lekkostrawną dietę, korzystaj z sezonowych warzyw i owoców

- w okresie jesienno-zimowym suplementuj witaminę D

- pamiętaj o nawodnieniu organizmu – pij 2-3 litry wody dziennie

- ogranicz spożycie kawy - kofeinę zastąp zieloną herbatą

- zacznij żyć aktywnie, wystarczą nawet codzienne spacery na świeżym powietrzu – zyskasz nową energię, zredukujesz stres i przyśpieszysz metabolizm.