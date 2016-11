Kąpiele odżywczo-regeneracyjne, podobnie jak kremy i inne środki pielęgnacyjne, należy dostosować do problemów skórnych, z którymi się borykamy. Przed taką kąpielą umyjmy ciało, gdyż środki myjące nie powinny być dodawane do wody ze składnikami regenerującymi, mającymi pomóc w niwelowaniu zmian skórnych. Aktywne substancje przedostaną się wówczas do głębszych warstw naskórka i przyniosą lepszy efekt. Hubert Tomczak, ekspert ds. dermo receptur firmy Ziołolek podpowiada, co warto dodać do kąpieli, w zależności od tego, czy mamy skórę suchą i wrażliwą czy trądzikową.

Nawilżenie przy wysuszeniu

W pielęgnacji skóry suchej i wrażliwej ważne jest jej głębokie nawilżenie. Kąpiele regeneracyjne nie powinny też trwać dłużej niż 15 minut. Co warto do nich dodać?

• Dynia – poprawia nawilżenie, ujędrnia i regeneruje. Zawiera witaminy A, B i C, składniki mineralne, takie jak: potas, magnez, żelazo, wapń, fosfor, cynk oraz jest bogatym źródłem karotenów (im bardziej pomarańczowa barwa miąższu, tym większa liczba karotenów). Z niedużej dyni należy wybrać miąższ bez pestek i gotować go w 1 litrze wody, aż do uzyskania papki. Po wystudzeniu dolewamy 1 litr mleka i wlewamy do wanny z ciepłą wody. Kąpiel powinna trwać około 20 minut, zregeneruje i dotleni skórę oraz sprawi, że stanie się elastyczna i jedwabiście gładka.

• Olejek migdałowy – kąpiel z dodatkiem olejku migdałowego, który jest naturalnym emolientem, nawilży szorstką i suchą skórę oraz złagodzi ewentualne podrażnienia. Za zbawienne właściwości olejku migdałowego odpowiadają zawarte w nim sole mineralne, magnez, witaminy A, E, D, B oraz proteiny. Wystarczy do kąpieli dodać kilka kropel olejku. Można również zmieszać 2 łyżki drobno zmielonych migdałów, szklankę mleka i 15 kropel olejku migdałowego, a następnie dodać do kąpieli.

Całe ciało po kąpieli delikatnie osuszmy, a następnie nasmarujmy preparatami z zawartością mocznika. Najlepiej sprawdzą się w tym przypadku kremy na bazie składników z receptur aptecznych.. Bogaty skład drogeryjnych kremów pielęgnacyjnych może uczulić skłonną do podrażnień skórę.

Regeneracja przy trądziku

Trądzik występuje często nie tylko na twarzy, ale i innych miejscach na ciele, jak np. plecy. Powstaje w wyniku nadczynności gruczołów łojowych, które są zapychane przez nadmierną ilość sebum oraz obumarłe komórki skóry i zanieczyszczenia. Kąpiele do skóry trądzikowej powinny działać antybakteryjne, dezynfekująco i redukująco łojotok. Co dodawać do kąpieli w tym przypadku?

• Kąpiel z solą z Morza Martwego – taka sól bogata jest w minerały, a zarazem posiada mało chlorku sodu, dlatego wspomaga leczenie trądziku, wygładza skórę i zapobiega nadmiernemu jej wysuszeniu. Doskonale oczyszcza organizm z różnych toksyn, a przy regularnym stosowaniu, redukuje tkankę tłuszczową i oczyszcza pory. Do wanny z woda wystarczy wsypać garść takiej soli.

• Lawenda – posiada właściwości antybakteryjne, przeciwgrzybiczne i odkażające. Kąpiele z dodatkiem naparu lub olejku lawendowego działają przeciwzapalnie, odpowiednio nawilżają, wygładzają, przyspieszają regenerację naskórka oraz ułatwiają gojenie ran. 3 łyżki suszonej lawendy zalewamy dwoma litrami wody. Możemy dodać do tego garść igieł z sosny. Wszystko gotujemy kilka minut. Powstały, przecedzony napar wlewamy do wanny. Zamiast takiego naparu do wanny możemy dodać kilka kropel olejku lawendowego.

• Kąpiel z liści jeżyn – liście jeżyn wykazują silne działanie przeciwbakteryjne. Sporządzone z nich napary działają ściągająco i dezynfekująco na skórę, oczyszcza ją z krost i wyprysków. 4 garście liści krzewu trzeba gotować przez 2-4 minut w 5 litrach wody, a następnie dodać do wanny z ciepłą wodą.

Po takiej kąpieli i po delikatnym osuszeniu ciała, należy koniecznie nałożyć odpowiedni krem do skóry trądzikowej. W tym przypadku warto użyć dermo receptury z tormentiolem