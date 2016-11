Produkty mleczne

Wybór jest bardzo duży: kefiry, jogurty i koktajle mleczne (ale uwaga na cukier!), maślanka, no i oczywiście samo mleko. Produkty mleczne są przede wszystkim znakomitym źródłem wartościowego białka – najważniejszego składnika budulcowego organizmu. Znajdziemy w nich również wapń i witaminę D, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju oraz odbudowy naszych kości. Zawierają też cynk, magnez, potas, a także witaminy – A, D, B2, B12. Fermentowane przetwory mleczne, takie jak kefir, to z kolei bezcenne źródło dobrych bakterii, które zasiedlając nasz przewód pokarmowy, chronią nas przed wieloma chorobami.

Pomarańcze

Soczysty miąższ o słodko-kwaskowym smaku jest orzeźwiający i pełen witamin. Najlepiej jest zjadać cały owoc, a nie tylko wypijać sok, ponieważ w ten sposób nie pozbawiamy się błonnika pokarmowego, którego w soku pozostaje znikoma ilość. Pomarańcze są również bogatym źródłem witaminy C, tiaminy, kwasu foliowego, potasu oraz antyoksydantów, które chronią nas przed procesami starzenia.

Arbuz

Arbuz dzięki naprawdę dużej zawartości wody (92%) jest doskonałym produktem nawadniającym. Jego soczysty miąższ o słodkim smaku orzeźwia i jest świetnym dodatkiem np. do owocowych koktajli czy sałatek. Arbuz ma również wiele innych zdrowotnych właściwości. Niewiele osób wie, że zawiera więcej cennego likopenu niż pomidory – uznawane za sztandarowe źródło tego przeciwutleniacza. Na tle innych owoców wyróżnia się też wysoką zawartością β-karotenu.

Melon

Obecnie dostępnych jest wiele jego gatunków, które różnią się nieco smakiem i zawartością składników odżywczych. Na uwagę w melonie zasługuje szczególnie duża zawartość β-karotenu, który wraz z luteiną wspomaga procesy widzenia, a także potasu odpowiedzialnego m.in. za zdrowie naszego układu krwionośnego. Znajdziemy w nim też dużo wspomagającej odporność witaminy C oraz witamin z grupy B – ważnych dla układu nerwowego.

Ogórki

Dzięki neutralnemu smakowi ogórki mają bardzo szerokie zastosowanie w kuchni. Cechuje je niski stosunek sodu do potasu, dzięki czemu pomagają w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Obecność przeciwutleniaczy, takich jak: β-karoten, witamina C, witamina A, zeaksantyna i luteina, zapobiega starzeniu i chroni przed szeregiem chorób z nim związanych.

Pomidory

Jednym z najbardziej znanych składników obecnych w pomidorach jest likopen, który ma udowodnione działanie zapobiegające rakowi prostaty. Wraz z innymi przeciwutleniaczami, takimi jak: ksantyna, zeaksantyna, β-karoten oraz luteina, chroni też naszą skórę przed szkodliwym oddziaływaniem promieni słonecznych oraz wspomaga procesy widzenia. Pomidory są szczególnie polecane osobom z chorobami układu krążenia ze względu na wysoką zawartość potasu. Znajdziemy w nich też sporo witaminy C. Pamiętajmy jednak, że połączenie w jednej sałatce pomidora i zielonego ogórka spowoduje znaczne jej straty (ogórek zawiera enzym – askorbinazę, która rozkłada witaminę C). Efekt można zniwelować zakwaszając potrawę sokiem z cytryny lub octem jabłkowym.

Papryka

Papryka to prawdziwa skarbnica witaminy C. Nie tylko przeciwdziała ona infekcjom, ale bierze również udział w syntezie kolagenu, odpowiedzialnego za stan naszej skóry, błon śluzowych i naczyń krwionośnych. Niezwykle wysoka w papryce (przede wszystkim czerwonej) jest zawartość β-karotenu. Wśród innych warzyw wyróżnia się ona również sporą ilością witaminy E, która wraz z witaminą A odpowiada m.in. za kondycję skóry, włosów i paznokci. Dobrze jest łączyć paprykę z produktami zawierającymi żelazo, gdyż zawarta w niej witamina C wspomaga jego wchłanianie. Takie zestawienie jest szczególnie polecane osobom cierpiącym na anemię.

Warto jak najczęściej sięgać po te produkty, komponując codzienne posiłki, gdyż zawierają nie tylko dużą ilość potrzebnej nam wody, ale również cenne witaminy i minerały. W ten sposób zadbamy o nawodnienie naszego organizmu, a przy okazji wzbogacimy dietę w wartościowe składniki odżywcze.