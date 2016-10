wySPA odprężenia

Rozgrzewająca kąpiel to jest to! Zwłaszcza, gdy wrócisz do domu zmarznięta. Włącz ulubioną muzykę i stwórz w łazience prywatną strefę relaksu. Zapal świecę zapachową lub perfumy do wnętrz w postaci pasków papieru. Do wanny napuść wodę z odrobiną aromatycznego olejku, płynu lub mleczka do kąpieli – jesienią wybieraj te z olejkami eterycznymi. Przekonasz się, jak pozytywny wpływ na nasze samopoczucie ma zapach! Podczas kąpieli wykonaj peeling – pobudzi on krążenie, ujędrni i wygładzi skórę, a Tobie zrobi się cieplej… Po wyjściu z wanny nawilż ciało i napij się szklanki wody wzbogaconej w magnez. Ten pierwiastek ma zbawienny wpływ na układ nerwowy.

To Ci się przyda:

Perfumy do wnętrz Papier d’Arménie, 15,99 zł (dostępne w Aptekach i Drogeriach Medicover); Żel pod prysznic i do kąpieli Aromassentials Awaken, Arbonne, 81 zł; Różany olejek pod prysznic i do kąpieli Barwy Harmonii, Barwa, 39,90 zł; Energetyzujący peeling Latino Temptation SPA, 29,99 zł; Peeling Beztroski Banan, BodyBoom, 65 zł; Serum stymulujące do ciała Intelligence, Arbone, 215 zł; Balsam do ciała w sprayu Coconut Water, Body Drench, 39,90 zł; Dzbanek z filtrem magnezowym MG+, Dafi, 69,90 zł.

wySPA pielęgnacji

Po relaksującej kąpieli zadbaj o twarz. Jesienią skóra może być przesuszona i bardziej podatna na podrażnienia i zaczerwienienia. Zacznij od dokładnego demakijażu, następnie nałóż serum i krem dostosowane do wieku i rodzaju skóry. Niektóre marki kosmetyczne mają w swojej ofercie całe systemy pielęgnacyjne, które pomogą kompleksowo zadbać o skórę – od oczyszczenia, przez nawilżenie, regenerację po ochronę przed szkodliwym działaniem promieni UV.

To Ci się przyda:

System pielęgnacyjny z witaminą C Obagi-C Fx, 907 zł – 997 zł (w zależności od rodzaju skóry); Serum Sérénage (do stosowania jako 21-dniowa kuracja), Eau Thermale, Avène, 139 zł; Skin Caviar Essence-In-Lotion, La Prairie, 955 zł; Serum HA.5% z kwasem hialuronowym w 5% stężeniu oraz z peptydami, Be Ceuticals, 210 zł

Kosmetyki / Materiały prasowe

wySPA regeneracji

Jesienna aura nie służy naszym włosom. Łatwo się elektryzują, są matowe i przesuszone. Teraz do pielęgnacji włosów wybieraj maski regenerujące, głęboko nawilżające i produkty wygładzające. Na osuszone włosy nałóż maskę dostosowaną do rodzaju włosów, owiń je ręcznikiem i pozostaw na 15-30 minut. Włosy staną się miękkie i pełne blasku. Jeśli masz włosy cienki, produkt nakładaj na same końcówki, by ich dodatkowo nie obciążać. Jesień to dobry moment na kurację serum.

To Ci się przyda:

Szampon głęboko odbudowujący Abosolue Kératine, René Furterer, 90 zł; Rewitalizująca maska dodająca objętości, do włosów normalnych/grubych, Balmain, 175 zł; Nawilżające serum Argan Oil, Bioelixire, 29,90 zł

wySPA manicure & pedicure

Na koniec zabiegów pielęgnacyjnych, czas na wizytę w domowym salonie manicure i pedicure. Stopy zamocz w wodzie z dodatkiem soli, która przyniesie ulgę zmęczonym nogom i sprawi, że będą miękkie i gładkie. Następnie osusz stopy szorstkim ręcznikiem – taki zabieg wykonywany regularnie doskonale złuszcza zrogowaciały naskórek.

To Ci się przyda:

Sól do kąpieli Grapefruit Salt, Clarena, 30 zł; Wegański zmywacz do paznokci w chusteczkach, Pardon My French, 30 zł/6 szt; Lakier do paznokci, Make Up Your Nails, Sense & Body, 19,90 zł