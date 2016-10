1. Zmarszczki

Stres ma szkodliwy wpływ na budowę DNA, ponieważ osłabia telomery, które mają za zadanie chronić chromosomy oraz odbudować ubytki w DNA. Jego osłabienie skutkuje obumieraniem komórek i przyśpiesza proces starzenia. Podczas stresu dochodzi również do rozpadu kolagenu, który odpowiedzialny jest za elastyczność skóry.

- Warto również dodać, że zdenerwowaniu towarzyszą napięcia charakterystycznych grup mięśni na twarzy: marszczenie brwi, zaciskanie ust, opadnięte kąciki ust co może prowadzić do pojawienia się zmarszczek mimicznych – mówi dr Monika Mazur z Body Care Clinic w Katowicach.

2. Sucha, łuszcząca się skóra

Stres zakłóca naturalne mechanizmy zatrzymywania wody w skórze, co skutkuje spadkiem jej nawilżenia. Dodatkowo picie nadmiernej ilości kawy w ciągu dnia odwadnia organizm, co również wpływa niekorzystnie na kondycję cery.

- Pielęgnację suchej skóry dobrze jest rozpocząć od wykonania zabiegu złuszczającego - podpowiada kosmetolog Anna Smolińska.

3. Wypryski i trądzik

Stres prowadzi do zmian hormonalnych. Mają one szereg negatywnych skutków dla urody i mogą powodować różne choroby skóry, m.in. trądzik. Gdy się denerwujemy, nasz organizm wydziela kortyzol, który pobudza gruczoły łojowe do pracy i powoduje nasilenie łojotoku. Częste zdenerwowanie może również zakłócić równowagę między dobrymi i złymi bakteriami w jelitach, co również prowadzi do trądziku.

- Jednym z bardziej skutecznych sposobów radzenia sobie z wypryskami są zabiegi z użyciem kwasów medycznych i chemicznych. Dobre właściwości antybakteryjne i przeciwzapalne posiada kwas salicylowy. Zabieg tym preparatem sprzyja procesowi gojenia się wyprysków i podrażnień - – radzi Anna Smolińska.

4. Zmęczone, podkrążone oczy

Skóra podczas snu odnawia się i regeneruje po całym dniu, dlatego niezwykle ważne jest, aby poświęcić na tę czynność wystarczająco dużo czasu. Dorosły człowiek powinien spać około 7-8 godzin. Warto dodatkowo zadbać o to by światło wieczorem było przygaszone, a temperatura w sypialni wynosiła 18-21 stopni.

- Cienie i opuchlizna w okolicach oczu często jest spowodowana przemęczeniem, ale nie tylko. Palenie papierosów, spożywanie dużych ilości soli, odwodnienie organizmu również mogą powodować taki efekt. Dlatego starajmy się ograniczyć te czynniki do minimum, dbajmy także o zdrowy i spokojny sen – mówi ekspertka.

5. Cienkie i rzadkie włosy

Przewlekły stres może powodować zatrzymanie wzrostu włosa, uszkodzenie jego struktury oraz zapalenie mieszka włosowego. Wiele substancji powstających w organizmie człowieka podczas stresujących sytuacji zaburza przemiany w mieszku włosowym i może prowadzić między innymi do łysienia telogenowego.

- Jeśli chcemy zadbać o kondycję swoich włosów, musimy zwrócić uwagę na dietę. Przede wszystkim należy sięgać po produkty bogate w witaminę A pobudzającą mieszki włosowe do wzrostu. Znajdziemy ją w brokułach, szpinaku i marchewce. Warto także jeść tłuste ryby morskie bogate w kwasy omega-3 mające wpływ na budowę łodygi włosa oraz orzechy bogate w magnez, który chroni przed stresem – podpowiada kosmetolog.