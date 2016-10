Zwróć uwagę na wygląd…

…salonu. Wygląd zewnętrzny pomieszczenia może powiedzieć sporo na temat poziomu usług, jakie oferowane są w zakładzie. Warto więc zwrócić uwagę na takie czynniki jak czystość - zarówno salonu jak i sprzętu, którym posługuje się fryzjer, porządek - świadczący o dobrej bądź złej organizacji pracy, a także wystrój, który może pokazać poczucie estetyki pracujących w zakładzie specjalistów.

Sprawdź, jakich kosmetyków używa

Oprócz stosowania odpowiedniej techniki strzyżenia, modelowania czy farbowania włosów, niezwykle istotnym elementem w pracy fryzjera są kosmetyki, jakich używa. Przychodząc do salonu zwróć uwagę na szampony i odżywki, jakimi salon myje głowy klientek, a także preparaty stylizujące. Kosmetyki powinny być indywidualnie dopasowane do każdej klientki, a środki do stylizacji nie powinny być zbyt mocne.

Zobacz, czy fryzjer chce cię poznać

W wielu zakładach fryzjerskich pierwszym elementem wizyty jest mycie głowy. To błąd. Zanim fryzjer zacznie cokolwiek robić z włosami swojej klientki, powinien najpierw zaprosić ją na fotel, ocenić stan jej włosów i porozmawiać z nią o jej potrzebach. Takiej obserwacji ciężko jest dokonać na mokrych włosach. Jeśli fryzjer, którego odwiedzacie po raz pierwszy nie przeprowadzi z wami wywiadu, powinniście zastanowić się nad kontynuowaniem wizyty.

Oceń, czy rozumiesz się z fryzjerem

Bardzo często można spotkać się z opinią, że fryzjer nie szanuje prośby klienta i obcina jego włosy krócej niż go o to poproszono. Z czego to wynika? Zdarza się, że klient prosi jedynie o podcięcie zniszczonych końcówek, wyobrażając sobie, że zmiana ta nie będzie widoczna. Niestety w wielu przypadkach zdarza się, że włosy są na tyle zniszczone, że wymagają nieco większego obcięcia. A efekt strzyżenia jest zauważalny. Co zrobić, aby uniknąć takiej sytuacji? Dobrze jest pokazać fryzjerowi na włosach, jak bardzo chcemy je obciąć i wyraźnie zaznaczyć granicę, której nie może przekroczyć. Jeśli to zadziała to znaczy, że fryzjer słucha potrzeb klienta.

Zrób test i sprawdź, czy fryzjer potrafi ci się przeciwstawić

Często zdarza się, że niektóre klientki chcą wykonać bardzo zauważalną metamorfozę, zmieniając np. kolor z bardzo jasnego na kruczoczarny. Każdy dobry fryzjer będzie wiedział, że nie można dokonywać tak gwałtownych zmian. Szkodzą one włosom i nie zawsze wyglądają korzystnie. Dobry fryzjer będzie potrafił przeciwstawić się klientce i wytłumaczyć jej, że taka zmiana nie będzie korzystna, a także zarekomenduje inne, równie ciekawe rozwiązanie.

Oceń, czy potrafisz zaufać fryzjerowi

Bardzo ważnym elementem pracy fryzjera jest budowanie zaufania klienta. Najlepszym sposobem na to jest opowiadanie na bieżąco o przebiegu danego zabiegu. Jeśli fryzjer krok po kroku opowiada o tym co właśnie będzie robił i trzyma się tego, z każdym jego ruchem klient nabierać będzie do niego większego zaufania. Jeśli fryzjer przez cały czas milczy, a my nie mamy pojęcia, co ma zamiar zrobić z włosami, to efekt poznamy dopiero po zakończeniu usługi i dopiero wtedy ocenimy to czy jego praca nam się podoba czy też nie.

Włosy są dla wielu osób bardzo ważnym elementem wyglądu. Oprócz ich codziennej pielęgnacji warto też zadbać o pomoc wykwalifikowanego fryzjera, który pomoże utrzymać piękny wygląd włosów i zaleci najlepsze rozwiązania w zakresie stylizacji.