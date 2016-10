Jesień to pora roku, w której nasz organizm przez gwałtowne zmiany temperatur jest podatny na spadek odporności, jak i niechciany wzrost masy ciała. Dlaczego tak się dzieje? Po lecie nasz organizm przyzwyczajony jest do wysokich temperatur, dużej dawki słońca i lekkich posiłków. Gdy przychodzi jesień i jest zimno, szybko łapiemy wirusy, więcej czasu spędzamy w domu, mniej się ruszamy i mamy większy apetyt, przez co sięgamy po wysokokaloryczne posiłki i przekąski. Aby uniknąć zbędnych kilogramów i zwiększyć odporność organizmu, warto wzbogacić swoją dietę o ważny składnik, jakim jest białko.

Białko - niezastąpiony składnik w jesiennej diecie

Podstawowym budulcem wszystkich narządów ludzkich jest białko. To właśnie ono jest odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie naszego organizmu. Uczestniczy w procesie przemiany materii i stanowi niezbędne źródło energii. Białko wspomaga i chroni organizm przed działaniem drobnoustrojów chorobotwórczych. Niedobór białka w organizmie powoduje jego niedożywienie, przez co ustaje praca jelit i pojawiają się infekcje oraz choroby. Dlatego zdrowa jesienna dieta powinna uwzględniać białko pochodzenia zwierzęcego oraz roślinnego.

Produkty z dużą ilością białka, które warto znać

Ustalając jadłospis, warto zwrócić uwagę, czy zawarte w nim produkty posiadają białko. Te pełnowartościowe pochodzenia zwierzęcego znajduje się w mięsie, rybach, owocach morza, jajach i mleku. Osobom, które w diecie nie uwzględniają mięsa, poleca się niepełnowartościowe białko roślinne, które występuje w warzywach, owocach, orzechach czy roślinach strączkowych. Najbardziej zbliżone wartości do białka zwierzęcego posiada bobik, który jest skarbnicą wartości odżywczych. To doskonała alternatywa dla mięsa, ponieważ w 100 g bobiku jest 7,60 g białka. Podobne wartości znajdują się w cieciorce, inaczej nazywanej grochem włoskim, która również zawiera spore ilości białka potrzebnego w naszym organizmie.

Komponując jesienną dietę, warto pamiętać o białku, które pozytywnie wpływa na funkcjonowanie organizmu, służy odpowiedniej przemianie materii oraz zwiększa odporność. Białko odnajdziemy w produktach pochodzenia zwierzęcego lub w produktach roślinnych, np. ze świata kuchni orientu, takich jak cieciorka czy bobik. Dieta bogata w białko to zdrowe rozwiązanie dla każdego.