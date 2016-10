Dr Des Fernandes od prawie 30 lat prowadzi badania kliniczne nad pielęgnacyjnymi właściwościami witaminy A i jej wykorzystaniem w produktach kosmetycznych. Chirurg podkreśla, że bezpośrednią przyczyną starzenia się skóry są właśnie niedobory tej kluczowej witaminy, a jej zasoby tracimy codziennie, choćby poprzez ekspozycję ciała na działanie słońca.

– Dzięki witaminie A kontrolujemy dosłownie każdy składnik skóry, a w szczególności mechanizm jej starzenia się, niszczenia przez światło. Dzięki temu skóra może być zdrowsza. Witamina A zaczyna działać w momencie, w którym zostaje wchłonięta. Odgrywa bardzo ważną rolę we wzroście, rozwoju i różnicowaniu się naszych komórek. Jest bardzo ważna, ponieważ współpracuje z DNA – mówi agencji Newseria Lifestyle dr Des Fernandes, chirurg plastyk, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Chirurgów Plastyków (ISAPS).

To jak ważna jest witamina A i jakie ma działanie dr Des Fernandes wyjaśnia w książce „Twoja Fabryka Skóry”. Według niego witamina ta powinna być podstawą każdej skutecznej terapii odmładzania skóry.

– Trzeba jednak pamiętać o tym, że choć witamina A jest ważna i powinna być używana codziennie, to nie jest odpowiedzią na wszystkie bolączki. Ponieważ dodatkowo musimy mieć przeciwutleniacze, witaminę C i E. Zawsze powinniśmy ich używać razem i wtedy dają najlepszy efekt jeżeli chodzi o odmładzanie skóry. Jeżeli dodamy do tego nakłuwanie skóry, czyli tzw. mezoterapię, i takie specyfiki jak koenzym Q10, to odmładzamy ją w takim stopniu, o którym wcześniej mogliśmy tylko pomarzyć – tłumaczy dr Des Fernandes.

Ale zarówno osoby dojrzałe, borykające się z pierwszymi oznakami starzenia, jak i młode ceniące pielęgnację profilaktyczną powinny codziennie stosować produkty, które są połączeniem witaminy A – w jej najbardziej aktywnej formie i najwyższym stężeniu, antyoksydantów i niezbędnych peptydów, które zapewnią skórze promienny wygląd i zniwelują jej wszelkie niedoskonałości. Nie bez znaczenia jest także zdrowy styl życia, zbilansowana dieta i unikanie nałogów.

– Powinniśmy pilnować diety, stosować suplementację, ponieważ moim zdaniem warzywa nie zawierają dzisiaj takich wartości odżywczych jak kiedyś. Musimy więc stosować idealne dawki witamin, odżywek – radzi dr Des Fernandes.

Jednym z najbogatszych źródeł witaminy A jest wątroba wieprzowa. W niemałych ilościach występuje ona także w marchwi, maśle, papryce, jajach, serach dojrzewających, brokułach, pomidorach czy mleku.