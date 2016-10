Pochłania nadmiar sebum, a nie pochłania czasu

- Suchy szampon sprawdzi się jesienią czy zimą, ratując fryzurę nadwerężoną przez czapkę. – Stosowanie suchych szamponów nowej generacji jest bezpieczne zarówno dla samych pasm, jak i skóry głowy – zapewnia Olga Chrzanowska, specjalista do spraw chemii kosmetycznej L’biotica. – Warto sięgać po takie, które w składzie mają skrobię ryżową. Jej zadaniem jest pochłanianie nadmiaru sebum, odpowiedzialnego za przetłuszczanie się włosów. Ma ona lepsze parametry od skrobi ziemniaczanej lub talku, stosowanych w niektórych produktach tego typu. Dzięki temu włosy już po chwili odzyskują świeżość i są gotowe do stylizacji – wyjaśnia. – Znam też włosomaniaczki, które stosują suchy szampon na czyste, umyte włosy. To pozwala przedłużyć świeżość fryzury o dzień lub dwa, bo skóra głowy wolniej się przetłuszcza – zdradza ciekawy patent Olga Chrzanowska.

Suchy szampon nie jest jednak kosmetykiem codziennego użytku i należy stosować go z umiarem. Kiedy sprawdzi się najlepiej? Oto kilka podpowiedzi.

Alternatywa dla tradycyjnego szamponu

Właśnie skończyłaś ćwiczyć na siłowni lub pływać w basenie, a na zewnątrz panują niskie temperatury? Zamiast od razu myć głowę, możesz zaoszczędzić czas i zadbać o zdrowie zatok, tymczasowo spryskując pasma suchym szamponem, który usunie z włosów nie tylko nadmiar sebum, ale również nieprzyjemny zapach.

Najlepszy przyjaciel grzywki

Niezależnie od tego, czy Twoje włosy mają tendencję do przetłuszczania się, czy też nie, możesz użyć kosmetyku jedynie na grzywkę, która często szybciej traci świeżość i lekkość, niż pozostała część fryzury.

Zamiast lakieru do włosów

Częstym zimowym utrapieniem są włosy spod czapki. Ściągasz, zakładasz, ściągasz, zakładasz? Dla fryzury to trudny test. Warto mieć ze sobą suchy szampon, aby poprawić przyklapnięte pasma. Po-traktuj preparat jako środek do stylizacji – unoszący włosy od nasady, dodający im połysku i objętości. Wystarczy kilka pryśnięć, by wydały się bardziej gęste. Będą puszyste, miękkie i łatwiej je ułożysz.

Rozwiązanie last minute, ale first class!

Suchy szampon sprawdzi się w awaryjnych sytuacjach – spakuj go do torebki, jeśli wybierasz się w dłuższą podróż, na imprezę, ważne wystąpienie. Miej kosmetyk pod ręką zawsze, gdy nie jesteś w stanie zadbać o fryzurę w tradycyjny sposób.

Jak stosować suchy szampon?

Dobrze wstrząśnij butelką. Pasma spryskuj krótkimi seriami z odległości ok. 20 cm. Delikatnie wmasuj szampon we włosy, szczególną uwagę zwracając na ich nasadę oraz miejsca wymagające odświeżenia. Odczekaj chwilę, aż skrobia wchłonie nadmiar sebum i wyczesz z włosów nadmiar produktu.