Edyta Herbuś znana jest z dobrego gustu i zawsze trafionych stylizacji. Gwiazda twierdzi jednak, że nie czuje potrzeby bycia modną za wszelką cenę, dlatego nie przywiązuje szczególnej uwagi do sezonowych trendów.

– To, co lubię na sobie, to, w czym dobrze się czuję, to jest dla mnie najważniejszy trend – mówi Edyta Herbuś agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Z sezonowych propozycji stylistów i wizażystów aktorka chętnie wybiera jednak te nowinki, które odpowiadają jej gustom. Tej jesieni są to m.in. wyraziste, ciemne usta. Największe marki kosmetyczne wprowadziły do swojej oferty pomadki w głębokich odcieniach czerwieni, bordo, burgundu, fuksji, a nawet zieleni.

– Te głębokie burgundy, bordo to jest coś, co bardzo lubię. Uważam, że służy każdej kobiecie, od razu twarz robi się wyrazista, seksowna, ale przy delikatnym makijażu oczu wcale nienachalna – mówi Edyta Herbuś.

Gwiazda serialu „Klan” twierdzi, że bardzo lubi podkreślać usta makijażem. Najchętniej wybiera pomadki o matowym wykończeniu, które także są niezwykle modne w tym sezonie. Niedawno spróbowała jednak szminki nadającej połysk, proponowanej przez nową na polskim rynku markę kosmetyczną.

– Jak mam do wyboru, to zawsze wolę matowe odcienie, głębokie, bardzo konkretne. Wtedy przy dobrej stylizacji naprawdę wygląda się supermodnie – mówi Edyta Herbuś.

Aktorka była gościem tegorocznej edycji Sephora Trend Report - testowała najnowsze propozycje kosmetyków kolorowych.