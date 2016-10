Skażenie środowiska, zła dieta, nieodpowiednio dobrane środki pielęgnacyjne, otyłość czy tryb życia mogą doprowadzić do zmian skórnych, o których niechętnie się mówi. Ich lekceważenie i brak reakcji na pierwsze zmiany na skórze mogą z kolei doprowadzić do kolejnych, bardziej poważnych problemów ze skórą. Eksperci z firmy Ziołolek przedstawiają dolegliwości, takie jak rogowacenie naskórka, uczulenia i odparzenia, które szpecą, swędzą, a nawet bolą, a dodatkowo mogą doprowadzić do poważniejszych problemów. Tłumaczą też, dlaczego i jakie składniki powinny zawierać w swoim składzie kremy stosowane w celu złagodzenia tych konkretnych dolegliwości.

Suche łokcie i kolana

Skóra na łokciach, ale także na kolanach jest bardziej narażona na otarcia niż reszta ciała, a pojawiające się tam często obtłuczenia i siniaki spowalniają proces regeneracji naskórka. Skóra w tych miejscach często jest wysuszona, swędzi, łuszczy się, a czasami nawet pęka, powodując małe ranki. Stopień zmian zależy nie tylko od rodzaju skóry danej osoby, ale także od używania wysuszających kosmetyków do mycia, suchego powietrza w pomieszczeniach oraz niewystarczającego nawodnienia organizmu. Konieczne jest także nawilżanie skóry. Jeśli problem jest bardziej zaawansowany, a skóra już rogowacieje, nie wystarczą zwykłe kosmetyki pielęgnacyjne. Konieczne są preparaty zawierające w swoim składzie odpowiednie stężenie mocznika, tj. do 10 procent. Można również raz w tygodniu zastosować peeling oraz sporządzić maseczkę z banana i tłustej śmietany, co pomoże pozbyć się martwego naskórka i zmiękczyć skórę. W chłodniejsze dni lepiej nosić spodnie, a w mroźne – pod spodnie też rajstopy. Z kolei chroniąc łokcie zimą pod kurtkę warto zakładać bluzki z długimi rękawami. Zimne powietrze może przyspieszyć łuszczenie się skóry nawet o 50 proc. Jako ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi można stosować z kolei krem z niewielkim stężeniem kwasu bornego.

Kontaktowe zapalenie skóry

Ta przypadłość może mieć podłoże alergiczne, ale nie tylko. Wyprysk kontaktowy alergiczny powstaje w momencie, gdy u danej osoby rozwija się nadwrażliwość na daną substancję. Najczęściej przy pierwszym kontakcie z alergenem nie dochodzi do żadnej reakcji, dopiero kolejny kontakt z nim powoduje reakcję uczulonego układu odpornościowego i powstanie zmian skórnych. Warto mieć na uwadze, że wyprysk alergiczny może pojawić się w innym miejscu, niż to, w którym doszło do kontaktu z alergenem. Z kolei wyprysk kontaktowy niealergiczny występuje znacznie częściej i jest wynikiem podrażnienia skóry, a nie wrażliwością na dany alergen. Do zmian dochodzi już w momencie pierwszego kontaktu z drażniącą substancją i podobnie jak w przypadku wyprysku alergicznego, charakteryzuje się powstaniem pęcherzyków lub sączących grudek na zaczerwienionej skórze. Aby uniknąć przykrych konsekwencji i pojawiania się nowych wyprysków najlepiej unikać kontaktu z substancją drażniącą. W każdym takim przypadku warto udać się do lekarza. Jeśli kontaktowe zapalenie skóry jest wynikiem alergii, takiej osobie podaje się leki antyhistaminowe, które zatrzymają reakcję alergiczną. Innym sposobem jest odczulanie. Eksperci podkreślają, że dla łagodzenia reakcji skórnych, swędzenia oraz odpowiedniego natłuszczenia wysuszonej i łuszczącej się skóry, lekarze przepisują najczęściej maści robione z cholesterolem. Takie gotowe kremy dermo recepturowe o zbliżonym składzie jak maści dermatologiczne, można także kupić w aptekach bez recepty.

Odparzenia

Odparzenia powstają na skutek wysokiej temperatury i nadmiernej wilgotności. Jest to częsty problem niemowląt, ale nie omija on także dorosłych. Dotyczy to głównie osób otyłych, u których do tego typu podrażnień skóry dochodzi najczęściej w okolicach pachwin, pod piersiami i pachami. Miejsca te charakteryzują się nadmierną potliwością i tam, w fałdach skórnych, wskutek barku dostępu powietrza, tworzą się właśnie odparzenia. Tego typu zmiany skórne mogą także wystąpić u osób uprawiających sporty, w miejscach w których dochodzi do ocierania się o siebie ciepłych i wilgotnych partii ciała. Osoby podatne na odparzenia powinny szczególnie dbać o higienę tych miejsc, nosiły przewiewne, bawełniane ubrania, a miejsca narażone na wystąpienie odparzeń smarowały kremem z tormentiolem. Natomiast jeżeli już dojdzie do odparzenia, zalecają z kolei przemywanie takich miejsc letnią, przegotowaną wodą i smarowanie kremem z ichtiolem jasnym, który nie brudzi ubrań tak jak ichtiol ciemny. Zapobiegnie to nadkażeniom grzybiczym lub bakteryjnym tych miejsc oraz przyspieszy gojenie.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów marki Ziołolek.