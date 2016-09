Odpowiednie oświetlenie

Sztuczne łazienkowe światło to naturalny wróg pięknie wystylizowanych brwi. Dlatego zawsze wykonuj tę czynność w ciągu dnia, siedząc przed lusterkiem naprzeciwko okna. Dzięki temu zauważysz wszystkie włoski, które należy wydepilować.

A co z kształtem?

Z pomocą przychodzą specjalne szablony do brwi, np. Ardell Brow Perfection Stencils. Ich użycie jest niezwykle proste. Wystarczy, że wybierzesz kształt szablonu, który Ci się podoba. Przyłóż go następnie do brwi i przytrzymaj kciukiem oraz palcem wskazującym. Użyj kredki do brwi, aby za pomocą lekkich pociągnięć delikatnie je zagęścić (zgodnie z kierunkiem ich wzrostu). Potem możesz usunąć włoski, które znajdują się poza obrębem nowego kształtu.

Lusterko ma znaczenie

Nadając kształt brwiom, używaj normalnego lusterka, a nie powiększającego – unikniesz w ten sposób ryzyka wyrwania zbyt dużej ilości włosków i przerzedzenia brwi.

Cieniuj kolor

Jeśli pragniesz wzmocnić kolor brwi, pamiętaj, by nie nakładać ołówka, żelu czy pomady jednakowo na całej długości brwi. Naturalnie są one jaśniejsze przy wewnętrznej stronie, gdyż zazwyczaj rośnie tam mniej włosków. Możesz pokusić się o użycie kosmetyków w dwóch odcieniach – jaśniejszy nałóż po wewnętrznej stronie, a ciemniejszy rozprowadź do końca brwi. Wypróbuj Arbonne Shape It Up Koloryzujący krem do brwi dostępny w dwóch odcieniach.

Odpowiedni moment

Stylizację brwi zawsze zostawiaj na koniec makijażu – dzięki temu będziesz miała pewność, że będą one pięknym dopełnieniem i nie będą odbiegać od całości.

Oddaj się w ręce specjalisty

Jeśli mimo wszystko obawiasz się sama majstrować przy swoich brwiach, skorzystaj z zabiegu regulacji brwi. Ostatnio popularne stało się tzw. nitkowanie, czyli usuwanie włosów za pomocą cienkiej, jednorazowej, bawełnianej nitki. Metoda ta wywodzi się z krajów arabskich i azjatyckich i pozwala na dokładną regulacje brwi, a nawet pozbycie się zbędnego owłosienia z całej twarzy. Nitkowanie jest szybkie, skuteczne i mniej bolesne niż stosowanie pęsety. Można je wykonywać każdy nawet osoby o skórze wrażliwej i alergicznej. Nie powoduje większych podrażnień a efekt utrzymuje się nawet do 6 tygodni. Zabieg dostępny jest np. w Sense & Body Spa w Warszawie.