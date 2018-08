Im starsza, tym lepiej wygląda. Świetna prezencja prezydent Chorwacji podczas wizyty w Albanii. FOTO

Po zakończonym kilka dni temu mundialu nie ustają zachwyty nad 50-letnią Kolindą Grabar-Kitarović. Uznano ją m.in. za najwierniej kibicującą swojemu krajowi głowę państwa, a także polityka, z którego warto brać przykład, bo aby dopingować drużynę Chorwacji, wzięła urlop w pracy i poleciała do Rosji na własny koszt. My do tych pochwał dołączamy jeszcze brawa za styl. Chorwacka pani prezydent straciła w ostatnim czasie kilka kilogramów, dzięki czemu wyraźnie odmłodniała i może wybierać śmielsze stylizacje...