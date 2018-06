Beata Szydło

Była pani premier przebywała dziś z wizytą w Białobrzegach. Wzięła tam udział w warsztatach środowisk medycznych pod hasłem „Bezpieczne wakacje. Ratownicy szkolą uczniów”. To wydarzenie było okazją (ostatnio dość rzadką) do przyjrzenia się jej stylowi. Niestety, w tej kwestii niewiele się zmieniło do czasu, gdy pani Beata była szefową rządu i niemal każdego dnia robiono jej zdjęcia...