Małżonka premiera Morawieckiego wyszła obronną ręką z trudnego dress code'u na audiencji u papieża. FOTO

Spotkanie z głową Kościoła katolickiego to sytuacja, w której wiele pierwszych dam, przedstawicielek rządu i królowych nie radzi sobie ze stylizacją. Problemy pojawiają się zwykle w związku z koniecznością nakrycia głowy i włosów. Mantylka powinna być w tym samym kolorze, co reszta stroju, czyli czarna. Taki zestaw często daje "żałobny efekt", ale polskiej premierowej udało się go dziś uniknąć.