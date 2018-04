STYLIZACJE z ogrodniczkami (elementy zestawu z oferty LaRedoute.pl)

Jeśli zastanawiacie się nad tym, co z nowych trendów zaadoptować do swojej szafy, to zdecydowanie polecamy Wam jeans w każdej postaci. Jednak hitem tej wiosny będą właśnie ogrodniczki, które w połączeniu z pastelami stworzą luźny, wygodny i miejski look. Pamiętaj jednak, że z takim kombinezonem można też stworzyć elegancką stylizację.