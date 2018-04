Elegancja czy sportowy luz? Wszystko zależy od butów. STYLIZACJE

Wszystko zależy od butów. STYLIZACJA: żakiet-Dziekański/dziekanski.pl, bluzka-Midori Feminine Fashion/midori.pl, buty sportowe-Caprice/caprice.pl, buty na obcasach-Caprice/caprice.pl, torebka-Menbur/menbur.pl, spodnie, żakiet-TK Maxx

W to, co się zadziało w tym sezonie z obuwiem na wybiegach, było nie do przewidzenia. Szalone połączenia. Nowe, dziwne kształty i formy butów. Wykorzystanie nietypowych materiałów takich jak plastik oraz współpraca marek, po których w życiu byśmy się tego nie spodziewali jak na przykład Off White x Jimmy Choo.